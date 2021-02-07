Четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лоутон (19, 23 и 58-я минуты), Роберт Хагг (28), Джеймс Ван Римсдайк (37) и Шон Кутюрье (41, 59). У проигравших дублем отметился Александр Овечкин (11, 25), еще по шайбе забросили Том Уилсон (17) и Никлас Бэкстрём (40). На счету Овечкина также две результативные передачи.