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7 февраля, источник: ТАСС

Четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»

ТАСС, 7 февраля. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лоутон (19, 23 и 58-я минуты), Роберт Хагг (28), Джеймс Ван Римсдайк (37) и Шон Кутюрье (41, 59). У проигравших дублем отметился Александр Овечкин (11, 25), еще по шайбе забросили Том Уилсон (17) и Никлас Бэкстрём (40). На счету Овечкина также две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточного дивизиона «Филадельфия» занимает второе место, набрав в 13 матчах 18 очков. «Вашингтон» с 15 очками после 12 игр идет третьим.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 10 февраля.

Вашингтон Кэпиталз
4:7
2:1, 2:3, 0:3
Филадельфия Флайерз
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