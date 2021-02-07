Четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ с «Филадельфией»
ТАСС, 7 февраля. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 7 февраля. «Вашингтон» проиграл «Филадельфии» со счетом 4:7 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лоутон (19, 23 и 58-я минуты), Роберт Хагг (28), Джеймс Ван Римсдайк (37) и Шон Кутюрье (41, 59). У проигравших дублем отметился Александр Овечкин (11, 25), еще по шайбе забросили Том Уилсон (17) и Никлас Бэкстрём (40). На счету Овечкина также две результативные передачи.
В турнирной таблице Восточного дивизиона «Филадельфия» занимает второе место, набрав в 13 матчах 18 очков. «Вашингтон» с 15 очками после 12 игр идет третьим.
В следующем матче команды вновь встретятся друг с другом, игра пройдет 10 февраля.