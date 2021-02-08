«Даллас» без Худобина и Радулова проиграл «Чикаго» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросил Алекс Дебринкэт (33-я, 63-я минуты). У «Далласа» впервые в карьере отличился 21-летний форвард Джейсон Робертсон (50).

Участие в матче не принимали российские хоккеисты «Далласа» вратарь Антон Худобин и нападающий Александр Радулов. Худобин 6 февраля был временно выведен из состава за нарушение дисциплины. Радулов в предыдущем матче получил небольшое повреждение. В предыдущем сезоне «Даллас» с Худобиным в воротах дошел до финала Кубка Стэнли.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов за почти 18 минут на льду нанес 5 бросков по воротам (больше всех в команде), но результативными действиями не отметился. В составе «Чикаго» российский защитник Никита Задоров сделал результативную передачу в овертайме.

В таблице центрального дивизиона «Даллас» занимает шестое место с 12 очками после девяти матчей. «Чикаго» идет четвертым с 14 очками в 13 играх.

В другом матче дня «Детройт» в гостях обыграл «Флориду» со счетом 4:1, российский нападающий Владислав Наместников забросил четвертую шайбу в пустые ворота. «Каролина» на выезде победила «Коламбус» (6:5), нападающий гостей Андрей Свечников отметился одной результативной передачей.