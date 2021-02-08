Русский талант не жалеет даже соотечественников. Свечников заставил ошибиться Гаврикова, сделав гол для партнера

Команда Рода Бриндамора, ведомая лучшим снайпером и бомбардиром клуба Андреем Свечниковым, до поражения от «Чикаго» в прошлой встрече установила рекордную в этом сезоне победную серию. «Харрикейнз» на протяжении пяти матчей кряду не знали поражений, поэтому после осечки во встрече с «Блэкхокс» они наверняка жаждали вернуться на победный путь.

Новичок «Коламбуса» Михаил Григоренко, который должен был оппонировать звездному соотечественнику, остался вне заявки на эту встречу исключительно по игровым причинам. Очевидно, пока что Торторелла не слишком доволен игрой олимпийского чемпиона и бывшего лидера атак ЦСКА.

Уж кем Тортс и мог быть удовлетворен по итогам первого периода встречи поздним воскресным вечером по московскому времени, так это финским новичком клуба Патриком Лайне. Бывший форвард «Виннипега» был активен, частенько брал игру на себя и не допускал грубых потерь и обрезов. Финской версии Овечкина еще и удалось открыть счет в матче — после шикарного вантаймера в его исполнении шайба была неуловима для человеческого глаза — 1:0.

Тройка Свечникова в свое первое же появление на льду показала превосходство над соперником, заперев его в зоне и контролируя шайбу на протяжении долгого времени. И именно первое звено команды Бриндамора организовало быстрый ответ «Блю Джекетс»: через 25 секунд после пропущенной шайбы Макгинн распечатал ворота Корписало. Свечников записал на свой счет голевой пас: накрыл олимпийского чемпиона Владислава Гаврикова и отдал пас на Себастьяна Ахо, который вывел на пустой угол Брока Макгинна. Уроженец Барнаула лишь в двух из девяти матчей текущего сезона уходил со льда без набранных очков — остановить его в Америке пока не могут.

Равенство в счете продлилось недолго: капитан «Блю Джекетс» Фолиньо имел стопроцентный момент еще в начале встречи, но заработать результативное очко ему удалось только ближе к концу первого периода. После его наброса шайба угодила в Райли Нэша, после чего снаряд оказался в воротах Джеймса Раймера.

Второй период гораздо резвее начали гости: первая голевая возможность возникла у автора ставшей уже легендарной фразы «Mista Svechnikov» Джордана Мартинука, а затем стопроцентный момент запорол Ахо.

К середине второго отрезка матча «Каролина» вела по броскам 6−0 и была более нацелена на ворота, поэтому шайба Фогеле выглядела логичным развитием событий.

Первый бросок по воротам Раймера парни Тротса нанесли лишь за 5 минут до второго перерыва, зато продемонстрировали стопроцентную реализацию: все тот же Фолиньо убежал в отрыв и прошил голкипера «Харрикейнз». Для форварда сборной США эта шайба стала 200-й в НХЛ.

Однако не вытекающая из логики игры шайба не сказалась на парнях из Роли: перед перерывом они усилиями Песке и Трочека организовали еще два гола и впервые в матче повели в счете.

После перерыва команды продолжили перестрелку: на шайбу Макса Доми ответил Джордан Сталл, сохранивший за своей командой лидерство в счете. А что же Свечников? Во второй половине встречи лидер «Каролины» растворился на площадке и был не слишком заметен. На первую роль вышли совсем другие люди: после шайбы Даги Хэмилтона «Харрикейнз» по сути обеспечили себе результат в непредсказуемом матче.