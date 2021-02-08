Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.02
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
43
Хоккей. НХЛ
7.02
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
7.02
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
56
Хоккей. НХЛ
7.02
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
7.02
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
7.02
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
14
Хоккей. НХЛ
7.02
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
47
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
12Кокорин уезжает в Италию. Вспоминаем все команды, за которые он играл
09:28 (мск), источник: Sport24

Русский талант не жалеет даже соотечественников. Свечников заставил ошибиться Гаврикова, сделав гол для партнера

Российский форвард «Каролины» лишь дважды в этом сезоне уходил со льда без набранных очков.

Наверх

Команда Рода Бриндамора, ведомая лучшим снайпером и бомбардиром клуба Андреем Свечниковым, до поражения от «Чикаго» в прошлой встрече установила рекордную в этом сезоне победную серию. «Харрикейнз» на протяжении пяти матчей кряду не знали поражений, поэтому после осечки во встрече с «Блэкхокс» они наверняка жаждали вернуться на победный путь.

Новичок «Коламбуса» Михаил Григоренко, который должен был оппонировать звездному соотечественнику, остался вне заявки на эту встречу исключительно по игровым причинам. Очевидно, пока что Торторелла не слишком доволен игрой олимпийского чемпиона и бывшего лидера атак ЦСКА.

Уж кем Тортс и мог быть удовлетворен по итогам первого периода встречи поздним воскресным вечером по московскому времени, так это финским новичком клуба Патриком Лайне. Бывший форвард «Виннипега» был активен, частенько брал игру на себя и не допускал грубых потерь и обрезов. Финской версии Овечкина еще и удалось открыть счет в матче — после шикарного вантаймера в его исполнении шайба была неуловима для человеческого глаза — 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тройка Свечникова в свое первое же появление на льду показала превосходство над соперником, заперев его в зоне и контролируя шайбу на протяжении долгого времени. И именно первое звено команды Бриндамора организовало быстрый ответ «Блю Джекетс»: через 25 секунд после пропущенной шайбы Макгинн распечатал ворота Корписало. Свечников записал на свой счет голевой пас: накрыл олимпийского чемпиона Владислава Гаврикова и отдал пас на Себастьяна Ахо, который вывел на пустой угол Брока Макгинна. Уроженец Барнаула лишь в двух из девяти матчей текущего сезона уходил со льда без набранных очков — остановить его в Америке пока не могут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Равенство в счете продлилось недолго: капитан «Блю Джекетс» Фолиньо имел стопроцентный момент еще в начале встречи, но заработать результативное очко ему удалось только ближе к концу первого периода. После его наброса шайба угодила в Райли Нэша, после чего снаряд оказался в воротах Джеймса Раймера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период гораздо резвее начали гости: первая голевая возможность возникла у автора ставшей уже легендарной фразы «Mista Svechnikov» Джордана Мартинука, а затем стопроцентный момент запорол Ахо.

Во время загрузки произошла ошибка.

К середине второго отрезка матча «Каролина» вела по броскам 6−0 и была более нацелена на ворота, поэтому шайба Фогеле выглядела логичным развитием событий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый бросок по воротам Раймера парни Тротса нанесли лишь за 5 минут до второго перерыва, зато продемонстрировали стопроцентную реализацию: все тот же Фолиньо убежал в отрыв и прошил голкипера «Харрикейнз». Для форварда сборной США эта шайба стала 200-й в НХЛ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако не вытекающая из логики игры шайба не сказалась на парнях из Роли: перед перерывом они усилиями Песке и Трочека организовали еще два гола и впервые в матче повели в счете.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва команды продолжили перестрелку: на шайбу Макса Доми ответил Джордан Сталл, сохранивший за своей командой лидерство в счете. А что же Свечников? Во второй половине встречи лидер «Каролины» растворился на площадке и был не слишком заметен. На первую роль вышли совсем другие люди: после шайбы Даги Хэмилтона «Харрикейнз» по сути обеспечили себе результат в непредсказуемом матче.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» снимал вратаря, брал тайм-аут, устраивал навал на ворота Раймера и в итоге сумел отыграть одну шайбу после очередного броска сходу в исполнении Лайне. Однако впечатления на парней Бриндамора это не произвело: команда Свечникова довела матч до победы и продолжила борьбу за лидерство в Центральном дивизионе.

Коламбус Блю Джэкетс
5:6
2:1, 1:3, 2:2
Каролина Харрикейнз
 «Таким не шутят. Деньги все мозги выбили!» Жену экс-футболиста сборной России жестко раскритиковали
«Лиза, ты богиня!» Красавице-фигуристке признались в любви в прямом эфире Первого канала
Месси реанимировал «Барсу», «ПСЖ» не пустил Головина в лидеры
Сборная Алины Загитовой выиграла командный Кубок Первого канала
В Мельбурне стартует Australian Open
Четыре очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения в НХЛ
Виктор Классон: Тяжело привыкнуть к российской бюрократии
Определился первый финалист клубного чемпионата мира по футболу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь