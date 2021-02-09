Еще один россиянин дебютировал в НХЛ: поговорили с ним о жизни в Америке, крутости Знарка и самых интересных компьютерных играх
Интервью с Михаилом Мальцевым.
Интервью с Михаилом Мальцевым.
1 февраля в Национальной Хоккейной Лиге дебютировал еще один российский хоккеист. В составе «Нью-Джерси» в матче против «Баффало» чуть больше 10 минут отыграл нападающий Михаил Мальцев. За это время он успел нанести один бросок, сделать два силовых приема и совершить два перехвата.
Через несколько дней после этого Михаил дал большое интервью, в котором поделился своими впечатлениями от дебюта в НХЛ, и рассказал много чего еще, в том числе:
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— Спасибо! Эмоции вообще отличные, долго к этому шел, долго работал для этого момента, так что все, я думаю, прошло удачно, особенно для первого матча. Да и не играл долго, поэтому, я думаю, все было хорошо.
— Есть ли разочарование от того, что дебют прошел не при зрителях?
— Нет, вообще никакого разочарования нет. Я вообще об этом
— В целом, ты можешь записать этот матч себе в актив? Или в теории мог ожидать от себя большего?
— Конечно, я могу записать его себе в актив.
Это мой первый матч в НХЛ, самый запоминающийся момент, наверное, сейчас в моей жизни. И я, в принципе, сыграл нормально, не подвел команду в
каких-томоментах, и помог ей победить. Конечно, я мог сделать что-тобольшее, но в целом прошло все хорошо.
— Тренер
— Да, после матча… кстати можно посмотреть в инстаграме TCN: они выложили видео, как нас камера снимала после матча. Там была речь тренера. Он сначала меня поздравил с первой игрой, потом у нас человек забил два гола (Майкл Маклауд — прим.), он это тоже отметил, и Суббана подколол, что он первую игру без минуса закончил. Смешно было. А так да, каждый тренер подошел, поздравил.
Мне больше понравилось то, что я не знал, что буду играть. У нас игра была в час дня. Я в этот день катался с запасными в девять утра, я там поделал «один в один», очень устал, и вдруг мне сказали уходить со льда, так как я, возможно, буду играть. Все, мне сказали, что я играю, он ко мне подходит (тренер — Линди Рафф), а я как раз весь трясусь перед игрой,
— Облегчила ли тебе дебют игра в одном звене со своим соотечественником Никитой Гусевым?
— Да, конечно. Изначально я был поставлен с Захой и Гусем в пятерке, но прямо перед сменой тренер сказал, что к нам Шарангович идет, вместо Захи. А так да, мы все
— Помимо русскоговорящих игроков, с кем в команде неплохо уже общаешься?
— В принципе, я хорошо со всеми общаюсь. Больше знаю ребят с АХЛ, пару ребят играют сейчас в этом сезоне, я с ними в прошлом году играл. С европейцами тоже хорошо общаюсь. С русскими я больше дружу и провожу время вне хоккея.
А так, Суббан прикольный «чувак», я бы даже так сказал. Общительный, постоянно веселится, постоянно общается с нами, со мной и со всеми. Мне он очень нравится как человек. А так не могу
— Как тебе работается под руководством Линди Раффа?
— Мне он нравится, как тренер, на самом деле. Он такой хороший, честный мужик, тренер. Он всегда шутит, может подшутить и в жизни, и над хоккейными ситуациями, когда собрания проводит. Он очень опытный, жесткий, всегда постоит за нас. Никогда не накричит, всегда подскажет, и всегда будет честен с тобой, поэтому мне он нравится.
Единственное, что он просит от нас, это приходить всегда вовремя везде. Не опаздывать — это самое обязательное. Любые истории с ним складываются из его подколов, шуток. Каждый день он может подколоть
— Тебя он
— Со мной пока этого вроде не случалось. Но один раз на льду мы с ним закусились: он у меня все время хотел отобрать шайбу, нападал
— Насколько сильно отличаются тренировки в НХЛ от КХЛ? Чему уделяется больше внимания?
— В принципе, тренировки почти везде все одинаковые. Здесь только они покороче, потому что много игр. Длятся примерно 1 час или 45 минут, иногда даже на 30 минут выходим. Главное — большая интенсивность, концентрация и внимание к деталям. Это самое главное.
— Расскажи о жизни в Бингемтоне. Чем примечателен этот городок?
— Как бы
Грустная там была жизнь, если честно. Очень было скучно. Особенно в мой первый год в Америке, было очень сложно без родных, без друзей. Там другие люди, другой менталитет. Было очень сложно психологически. Единственное, что спасало — это хоккей, конечно. У нас была тренировка утром, днем я уже был свободен. И весь день смотрел фильмы, сериалы, играл в компьютер.
У нас там не было даже торгового центра. Мы ездили в Сиракьюз, где базируется
— Иногда проводил свой досуг в
— Да нет, я не ездил туда, потому что было долго. У меня не было времени особо, потому что я днем освобождался, а на следующий день у меня тренировка опять или игра Поэтому я был в этом городке и пытался себя
А так я был в
— Какая у тебя была зарплата в АХЛ?
— У меня стандартная была зарплата, она у меня и сейчас такая. У меня контракт новичка второй год. Это 70 тысяч долларов в АХЛ, минус налоги 50 процентов, это получается 35. У меня еще бонусы есть, если считать с налогами, то у меня выходит 58 тысяч долларов. То есть у меня 58 плюс 35 вышло в прошлом году.
А в НХЛ зарплата в 10 раз больше. Как и у всех, примерно 700 тысяч долларов. Это без учета налогов. Еще агенту нужно
что-тоскинуть. Но у европейцев вроде бы есть тема какая-то,что нужно сколько-тодней здесь пробыть и потом можно какой-тоналог себе вернуть.
— Когда ты получил первую большую зарплату, на что потратил деньги?
— Первым делом я купил себе средство передвижения. Это было в Питере. У меня она уже четвертый год, первая моя машина и единственная.
— Сейчас ты живешь в довольно крупном
— Есть разница, тут другие люди, на самом деле. Другой менталитет, другие правила жизни
— В одном из интервью ты говорил, что у твоего друга Егора Шаранговича была проблема даже с покупкой туалетной бумаги во время пандемии. Действительно ли все было так плохо?
— Да, они же такие люди американцы правильные. Когда все это началось, я был тогда в Бингемтоне. У нас народа не так много, так что я успел еще в
Когда это все началось, я уже через неделю после этого улетел. Поэтому меня это никак не коснулось.
— Чем занимался во время пандемии?
— Во время пандемии ездили с друзьями на дачу. В Москву очень много ездил, потому что там было все открыто. Вообще очень люблю Москву.
Когда начали все открывать, начал готовиться к сезону. Ходил на хоккей, в кино. Обычная жизнь обычного человека. В Сочи успел слетать в августе, и в Турцию даже успел слетать в сентябре.
— Какие у тебя увлечения помимо хоккея?
— Если говорить помимо хоккея про
какой-тоспорт… В большой теннис очень хорошо играю, в пинг-понг,баскетбол. Но во время пандемии все было закрыто. Но мы, кстати, начали в футбол чаще выбираться поиграть с друзьями, когда все ослабло. Очень много играли.
Наверное, люблю в компьютер поиграть. Приставка есть. Я не прям зависимый, но когда есть свободное время, я всегда играю практически.
Еще мы с друзьями на квесты ходим. Мне квесты очень нравятся, штук 50, наверное, уже обошел.
— Какие квесты тебе больше нравятся: где надо думать или где пытаются напугать?
— С актерами мне нравятся, но это не мое — постоянно пугаться
— А поиграть во что любишь на компьютере и приставке?
— Я больше на компьютере в PUBG играю, CS… Вроде бы все. А на приставке я Assassins Creed недавно проходил. Если с друзьями, то в NHL можно поиграть или в FIFA. Far Cry скоро выходит, тоже обязательно скачаю. А на компьютере я больше играю в стрелялки.
— Давай топ 3 игры, которые ты проходил именно сюжетные, раз тебе так нравится Assassins Creed и Far Cry.
— Особо много я и не играл. Ну, а так Far Cry 3 точно на первом месте. На втором: недавно проходил с другом A Way Out, где нужно из тюрьмы сбежать. Очень хороший сюжет. И, наверное, Assassins Creed Odyssey, про Грецию который.
— Переходя в СКА этой осенью, ты был уверен, что вернешься в Америку?
— Да, конечно. Я ждал, когда в Америке все начнется. Единственный вариант, при котором я бы остался в России, это если бы сезон здесь отменили (в НХЛ). А так я просто ждал и надеялся.
— С Ковальчуком часто общались по поводу «Нью-Джерси»?
— Ни разу.
— В СКА ты поработал с несколькими тренерами. Кого можешь выделить и почему?
— Это однозначно Знарок с Витолиньшем, и Федосов там был еще у них. Я думаю, Знарок — это мой лучший тренер на взрослом уровне. При нем я начал играть в КХЛ, он мне дал шанс, и с него началась моя взрослая карьера.
Знарок очень честный, требовательный. Ему не важно кто ты: молодой или звезда. Он ко всем относится на равных. Он был таким обычным мужиком, с которым можно было поговорить. А Витолиньш очень был хорош в плане тактики. Он был очень спокойным и всегда поддерживал ребят.
— Есть ли
— Честно, не припомню. Было много советов о том, как играть в хоккей, но
— А был случай, когда ты получал от него встряску
— Меня лично он не встряхивал. Он на молодых особо не гнал, он даже их не трогал вроде как. Только
Я помню момент, когда у СКА было 20 побед подряд на старте и мы проиграли «Сочи». Он так наорал: «Ну как вы можете проигрывать?» Хотя мы уже 20 подряд выиграли, а все матчи выиграть невозможно. А он просто говорит: «Как вы можете им проигрывать, вы же игроки уровня сборной!» Потом, правда, сказал: «Ладно, хоть на душе отлегло, что проиграли. Но надо выигрывать стараться каждый матч». Ну, а так да, когда команда плохо играла, он мог накричать.
Еще помню с ним момент: когда я ошибся в своей зоне, приехал на скамейку, он около меня на корточки сел сзади на скамейке и спокойно начал объяснять в чем моя ошибка. Но я не помню, чтобы он хоть раз орал на меня.
— У тебя была серьезная травма в юношестве. Расскажи о ней.
— У меня была операция на позвоночник. Делал я ее в Израиле у хирурга, который делал операцию Плющенко. Его зовут Илья Пекарский. Большой ему привет и спасибо за помощь!
Это был мой первый год в МХЛ, первые мои сборы. Мне было 15 лет. Я получил
В январе 2016 года меня тренер Виталий Прохоров, который работал в юниорской сборной России, он меня ждал на турниры тогда, и у нас как раз были Олимпийские Юношеские игры. И у меня очень сильно на сборах в Новогорске опять заболела спина, и я опять начал обследования проходить. И, наконец, мне сказали, что у меня
Когда мне поставили правильный диагноз, травматолог мне сказал: «Либо ты заканчиваешь с хоккеем, либо делаешь операцию, а там уже будет видно». Знаешь, когда в интернете
И все, я уведомил команду, что улетаю на операцию. Забронировали день, родители дали разрешение. И хорошо то, что у меня было много родственников там по папиной линии. Посодействовали мне в проживании,
Через два дня мне сделали операцию и начался долгий путь восстановления. Операция у меня была 25 февраля, скоро очередная годовщина. Всего с момента операции и до первой игры прошло девять месяцев.
— Покончить с хоккеем в тот момент — трагедия для тебя?
— Я сам по себе спокойный человек. Но, наверное, да, была бы трагедия, потому что я с трех лет занимаюсь хоккеем, отдал ему всю жизнь. И я уже начинал думать, чем смогу заниматься вместо него. Единственное, что приходило в голову — учиться.
— Ты сказал, что у тебя в спине конструкция. Не боишься, что могут однажды впечатать в борт неаккуратно?
— На самом деле нет. Я защиту там себе сделал более надежную, чтобы не били особо туда, да и я слежу за спиной своей. Делаю упражнения, качаю, поэтому она у меня хорошо держится.
— Многие называют твою фамилию
— Да я уже привык. Меня с детства постоянно спрашивают, имею ли я отношение к Мальцеву (Александр Мальцев — двукратный олимпийский чемпион). Но я просто однофамилец. Мне, на самом деле, приятно, что мой однофамилец достиг такого уровня. Мне приятно, когда про него спрашивают. Про него знают даже в Америке.
Многие спрашивают: «Есть ли
— Он дважды выигрывал Олимпийские игры. Для тебя это главная хоккейная мечта?
— Наверное, моя мечта: выиграть все, что можно, что смогу. Но на первом месте
— Ставишь целью попасть в состав на Олимпиаду в Токио?
— Конечно, хотелось бы. Но это мне нужно будет прыгнуть выше двух голов. А так, посмотрим, стараюсь всегда ставить перед собой высокие цели.
Артем Сериков