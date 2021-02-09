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15:37 (мск), источник: Sports.Ru

Еще один россиянин дебютировал в НХЛ: поговорили с ним о жизни в Америке, крутости Знарка и самых интересных компьютерных играх

Интервью с Михаилом Мальцевым.

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Источник: РИА "Новости"

1 февраля в Национальной Хоккейной Лиге дебютировал еще один российский хоккеист. В составе «Нью-Джерси» в матче против «Баффало» чуть больше 10 минут отыграл нападающий Михаил Мальцев. За это время он успел нанести один бросок, сделать два силовых приема и совершить два перехвата.

Через несколько дней после этого Михаил дал большое интервью, в котором поделился своими впечатлениями от дебюта в НХЛ, и рассказал много чего еще, в том числе:

  • о том, как живется в Америке;
  • чем крут Олег Знарок;
  • что сказал ему Линди Рафф перед дебютным матчем;
  • что его объединяет с Евгением Плющенко;
  • на что он потратил свою первую зарплату.
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Перед игрой тренер подошел и сказал: «Главное получи удовольствие и играй жестко»

— Во-первых, поздравляю тебя с дебютом в НХЛ! Какие впечатления от первого матча?

— Спасибо! Эмоции вообще отличные, долго к этому шел, долго работал для этого момента, так что все, я думаю, прошло удачно, особенно для первого матча. Да и не играл долго, поэтому, я думаю, все было хорошо.

— Есть ли разочарование от того, что дебют прошел не при зрителях?

— Нет, вообще никакого разочарования нет. Я вообще об этом как-то не думал. Радостно, что я вообще вышел на лед. Не знаю, даже какого-то напряжения не было дополнительного.

— В целом, ты можешь записать этот матч себе в актив? Или в теории мог ожидать от себя большего?

— Конечно, я могу записать его себе в актив.

Это мой первый матч в НХЛ, самый запоминающийся момент, наверное, сейчас в моей жизни. И я, в принципе, сыграл нормально, не подвел команду в каких-то моментах, и помог ей победить. Конечно, я мог сделать что-то большее, но в целом прошло все хорошо.

— Тренер что-нибудь сказал тебе после матча?

— Да, после матча… кстати можно посмотреть в инстаграме TCN: они выложили видео, как нас камера снимала после матча. Там была речь тренера. Он сначала меня поздравил с первой игрой, потом у нас человек забил два гола (Майкл Маклауд — прим.), он это тоже отметил, и Суббана подколол, что он первую игру без минуса закончил. Смешно было. А так да, каждый тренер подошел, поздравил.

Мне больше понравилось то, что я не знал, что буду играть. У нас игра была в час дня. Я в этот день катался с запасными в девять утра, я там поделал «один в один», очень устал, и вдруг мне сказали уходить со льда, так как я, возможно, буду играть. Все, мне сказали, что я играю, он ко мне подходит (тренер — Линди Рафф), а я как раз весь трясусь перед игрой, все-таки волнительно было, и он мне говорит: «Главное получи удовольствие и играй жестко». Это мне очень понравилось и успокоило меня.

Команда
Нью-Джерси Дэвилз

— Облегчила ли тебе дебют игра в одном звене со своим соотечественником Никитой Гусевым?

— Да, конечно. Изначально я был поставлен с Захой и Гусем в пятерке, но прямо перед сменой тренер сказал, что к нам Шарангович идет, вместо Захи. А так да, мы все по-русски говорим, легче на льду общаться, и с Гусем я играл в СКА. Я там, наверное, с ним даже больше очков где-то набрал в команде. Ну и он такой игровой, я тоже люблю больше поиграть, чем забрасывать шайбы и все такое… Поэтому у нас была такая небольшая химия.

— Помимо русскоговорящих игроков, с кем в команде неплохо уже общаешься?

— В принципе, я хорошо со всеми общаюсь. Больше знаю ребят с АХЛ, пару ребят играют сейчас в этом сезоне, я с ними в прошлом году играл. С европейцами тоже хорошо общаюсь. С русскими я больше дружу и провожу время вне хоккея.

А так, Суббан прикольный «чувак», я бы даже так сказал. Общительный, постоянно веселится, постоянно общается с нами, со мной и со всеми. Мне он очень нравится как человек. А так не могу кого-то выделить, со всеми хорошо общаюсь.

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Рафф всегда любит поиграть с нами на льду, один раз мы с ним даже закусились

— Как тебе работается под руководством Линди Раффа?

— Мне он нравится, как тренер, на самом деле. Он такой хороший, честный мужик, тренер. Он всегда шутит, может подшутить и в жизни, и над хоккейными ситуациями, когда собрания проводит. Он очень опытный, жесткий, всегда постоит за нас. Никогда не накричит, всегда подскажет, и всегда будет честен с тобой, поэтому мне он нравится.

Единственное, что он просит от нас, это приходить всегда вовремя везде. Не опаздывать — это самое обязательное. Любые истории с ним складываются из его подколов, шуток. Каждый день он может подколоть кого-то, подшутить.

— Тебя он как-нибудь подкалывает?

— Со мной пока этого вроде не случалось. Но один раз на льду мы с ним закусились: он у меня все время хотел отобрать шайбу, нападал каким-то образом. Я пытался его обыграть. Он всегда «за» поиграть с ребятами или что-то поделать с нами.

— Насколько сильно отличаются тренировки в НХЛ от КХЛ? Чему уделяется больше внимания?

— В принципе, тренировки почти везде все одинаковые. Здесь только они покороче, потому что много игр. Длятся примерно 1 час или 45 минут, иногда даже на 30 минут выходим. Главное — большая интенсивность, концентрация и внимание к деталям. Это самое главное.

— Расскажи о жизни в Бингемтоне. Чем примечателен этот городок?

— Как бы по-корректнее сказать *смеется*… На самом деле там ничего нет. Я думаю, это самый маленький город в АХЛ. Делать там было особо нечего. Там тысяч 40−50 населения. Там есть университет, и большинство жителей это были студенты и пенсионеры.

Грустная там была жизнь, если честно. Очень было скучно. Особенно в мой первый год в Америке, было очень сложно без родных, без друзей. Там другие люди, другой менталитет. Было очень сложно психологически. Единственное, что спасало — это хоккей, конечно. У нас была тренировка утром, днем я уже был свободен. И весь день смотрел фильмы, сериалы, играл в компьютер.

Хоккей

НХЛ 2020-2021
Неделя 3, 31.01.2021, 21:00

Баффало Сэйбрз3Нью-Джерси Дэвилз5

У нас там не было даже торгового центра. Мы ездили в Сиракьюз, где базируется фарм-клуб «Тампы». А до Нью-Джерси и Нью-Йорка было примерно 2,5 часа езды. Не вариант было, да и у меня машины не было. Я жил с двумя ребятами, моими друзьями из команды: один канадец, другой американец. Они меня иногда возили на каток, 5 минут езды всего было.

— Иногда проводил свой досуг в Нью-Йорке?

— Да нет, я не ездил туда, потому что было долго. У меня не было времени особо, потому что я днем освобождался, а на следующий день у меня тренировка опять или игра Поэтому я был в этом городке и пытался себя как-то развлечь.

А так я был в Нью-Йорке на Рождество, когда у нас был перерыв в чемпионате. И был в Майами, когда у нас был перерыв в чемпионате на матч звезд.

— Какая у тебя была зарплата в АХЛ?

— У меня стандартная была зарплата, она у меня и сейчас такая. У меня контракт новичка второй год. Это 70 тысяч долларов в АХЛ, минус налоги 50 процентов, это получается 35. У меня еще бонусы есть, если считать с налогами, то у меня выходит 58 тысяч долларов. То есть у меня 58 плюс 35 вышло в прошлом году.

А в НХЛ зарплата в 10 раз больше. Как и у всех, примерно 700 тысяч долларов. Это без учета налогов. Еще агенту нужно что-то скинуть. Но у европейцев вроде бы есть тема какая-то, что нужно сколько-то дней здесь пробыть и потом можно какой-то налог себе вернуть.

— Когда ты получил первую большую зарплату, на что потратил деньги?

— Первым делом я купил себе средство передвижения. Это было в Питере. У меня она уже четвертый год, первая моя машина и единственная. Mercedes-Benz C200 с пробегом 20 тысяч километров. Когда уезжаю в США, оставляю ее сестре.

— Сейчас ты живешь в довольно крупном Нью-Джерси. Есть разница в людях из маленького городка и из мегаполиса?

— Есть разница, тут другие люди, на самом деле. Другой менталитет, другие правила жизни какие-то. Отличаются тем, что здесь другие люди, а в целом это такой же город, здесь такие же жители.

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Мне квесты очень нравятся, штук 50, наверное, уже обошел

— В одном из интервью ты говорил, что у твоего друга Егора Шаранговича была проблема даже с покупкой туалетной бумаги во время пандемии. Действительно ли все было так плохо?

— Да, они же такие люди американцы правильные. Когда все это началось, я был тогда в Бингемтоне. У нас народа не так много, так что я успел еще в какие-то магазины зайти, но в большом супермаркете реально все раскупили. Такого обязательного ничего не было: туалетной бумаги, каких-то салфеток. Здесь люди очень осторожные и очень правильные.

Когда это все началось, я уже через неделю после этого улетел. Поэтому меня это никак не коснулось.

— Чем занимался во время пандемии?

— Во время пандемии ездили с друзьями на дачу. В Москву очень много ездил, потому что там было все открыто. Вообще очень люблю Москву.

Когда начали все открывать, начал готовиться к сезону. Ходил на хоккей, в кино. Обычная жизнь обычного человека. В Сочи успел слетать в августе, и в Турцию даже успел слетать в сентябре.

— Какие у тебя увлечения помимо хоккея?

— Если говорить помимо хоккея про какой-то спорт… В большой теннис очень хорошо играю, в пинг-понг, баскетбол. Но во время пандемии все было закрыто. Но мы, кстати, начали в футбол чаще выбираться поиграть с друзьями, когда все ослабло. Очень много играли.

Наверное, люблю в компьютер поиграть. Приставка есть. Я не прям зависимый, но когда есть свободное время, я всегда играю практически.

Еще мы с друзьями на квесты ходим. Мне квесты очень нравятся, штук 50, наверное, уже обошел.

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— Какие квесты тебе больше нравятся: где надо думать или где пытаются напугать?

— С актерами мне нравятся, но это не мое — постоянно пугаться чего-то. Да, ходил, прикольно было, но больше люблю где-то подумать, но чтобы не сильно сложно было. Чтобы интересно, в какой-нибудь большой локации, где много заданий и нужно успеть что-то сделать, где головой нужно думать. Я выбирал обычно антуражные квесты, где сложность примерно средняя.

— А поиграть во что любишь на компьютере и приставке?

— Я больше на компьютере в PUBG играю, CS… Вроде бы все. А на приставке я Assassins Creed недавно проходил. Если с друзьями, то в NHL можно поиграть или в FIFA. Far Cry скоро выходит, тоже обязательно скачаю. А на компьютере я больше играю в стрелялки.

— Давай топ 3 игры, которые ты проходил именно сюжетные, раз тебе так нравится Assassins Creed и Far Cry.

— Особо много я и не играл. Ну, а так Far Cry 3 точно на первом месте. На втором: недавно проходил с другом A Way Out, где нужно из тюрьмы сбежать. Очень хороший сюжет. И, наверное, Assassins Creed Odyssey, про Грецию который.

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Знарок после первого поражения в сезоне кричал: «Ну как вы можете им проигрывать, вы же игроки уровня сборной!»

— Переходя в СКА этой осенью, ты был уверен, что вернешься в Америку?

— Да, конечно. Я ждал, когда в Америке все начнется. Единственный вариант, при котором я бы остался в России, это если бы сезон здесь отменили (в НХЛ). А так я просто ждал и надеялся.

— С Ковальчуком часто общались по поводу «Нью-Джерси»?

— Ни разу.

— В СКА ты поработал с несколькими тренерами. Кого можешь выделить и почему?

— Это однозначно Знарок с Витолиньшем, и Федосов там был еще у них. Я думаю, Знарок — это мой лучший тренер на взрослом уровне. При нем я начал играть в КХЛ, он мне дал шанс, и с него началась моя взрослая карьера.

Знарок очень честный, требовательный. Ему не важно кто ты: молодой или звезда. Он ко всем относится на равных. Он был таким обычным мужиком, с которым можно было поговорить. А Витолиньш очень был хорош в плане тактики. Он был очень спокойным и всегда поддерживал ребят.

— Есть ли какой-то совет, который тебе дал Знарок и ты его навсегда запомнил?

— Честно, не припомню. Было много советов о том, как играть в хоккей, но что-то такого главного, я думаю, не было.

— А был случай, когда ты получал от него встряску какую-нибудь жесткую?

— Меня лично он не встряхивал. Он на молодых особо не гнал, он даже их не трогал вроде как. Только каким-нибудь жестким словом иногда что-то скажет и все. Встряхивал он больше звезд и людей, которые уже могли что-то сделать на таком уровне.

Я помню момент, когда у СКА было 20 побед подряд на старте и мы проиграли «Сочи». Он так наорал: «Ну как вы можете проигрывать?» Хотя мы уже 20 подряд выиграли, а все матчи выиграть невозможно. А он просто говорит: «Как вы можете им проигрывать, вы же игроки уровня сборной!» Потом, правда, сказал: «Ладно, хоть на душе отлегло, что проиграли. Но надо выигрывать стараться каждый матч». Ну, а так да, когда команда плохо играла, он мог накричать.

Еще помню с ним момент: когда я ошибся в своей зоне, приехал на скамейку, он около меня на корточки сел сзади на скамейке и спокойно начал объяснять в чем моя ошибка. Но я не помню, чтобы он хоть раз орал на меня.

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Врачи говорили: «Попей таблетки и выйдешь», а потом чуть не завязал с хоккеем

— У тебя была серьезная травма в юношестве. Расскажи о ней.

— У меня была операция на позвоночник. Делал я ее в Израиле у хирурга, который делал операцию Плющенко. Его зовут Илья Пекарский. Большой ему привет и спасибо за помощь!

Это был мой первый год в МХЛ, первые мои сборы. Мне было 15 лет. Я получил какую-то травму летом: просто заболела спина. Это был август 2015 года. Я тогда ничего не знал о травмах, меня отправили к докторам. Они сказали, что все более менее, что это протрузии — наподобие грыжи, только поменьше. «Попей таблетки и выйдешь». Изначально просто неправильный диагноз был, и первые полгода у меня просто так болела спина. Уже обошел всех хирургов Питера, и все говорили: «Заканчивай». Я уже думал, что это все, можно заканчивать, начинать заниматься учебой.

В январе 2016 года меня тренер Виталий Прохоров, который работал в юниорской сборной России, он меня ждал на турниры тогда, и у нас как раз были Олимпийские Юношеские игры. И у меня очень сильно на сборах в Новогорске опять заболела спина, и я опять начал обследования проходить. И, наконец, мне сказали, что у меня стресс-перелом. Было две трещины в отростках, которые соединяют позвонки.

Когда мне поставили правильный диагноз, травматолог мне сказал: «Либо ты заканчиваешь с хоккеем, либо делаешь операцию, а там уже будет видно». Знаешь, когда в интернете что-то ищешь, потом на всех сайтах реклама, связанная с этим? Каким-то чудным образом у меня мама случайно нашла объявление: «Отправьте снимки в Израиль и через 5 минут вам позвонят». В итоге мы просто на удачу отправили снимки, хотя даже не знали к какому хирургу. Даже в Германии говорили подождать, а я уже не мог, сезон и так потерян. Тем более для такого молодого, которому нужно развиваться. Надо было быстрее что-то решать. Мы скинули снимки и мне реально звонит через 5 минут куратор из Израиля и говорит: «Доктор посмотрел снимки, в любом случае нужна операция».

И все, я уведомил команду, что улетаю на операцию. Забронировали день, родители дали разрешение. И хорошо то, что у меня было много родственников там по папиной линии. Посодействовали мне в проживании, какую-то квартиру нашли. Все, я пришел к доктору, который многих спортсменов оперировал, того же Плющенко. У меня такая же сейчас конструкция стоит в спине, как у него. Хирург мне сказал: «Тебе нужна операция, и через полгода ты будешь бегать». Я вздохнул с облегчением, и мне просто хотелось в тот момент, чтобы прошла спина и все.

Через два дня мне сделали операцию и начался долгий путь восстановления. Операция у меня была 25 февраля, скоро очередная годовщина. Всего с момента операции и до первой игры прошло девять месяцев.

— Покончить с хоккеем в тот момент — трагедия для тебя?

— Я сам по себе спокойный человек. Но, наверное, да, была бы трагедия, потому что я с трех лет занимаюсь хоккеем, отдал ему всю жизнь. И я уже начинал думать, чем смогу заниматься вместо него. Единственное, что приходило в голову — учиться.

— Ты сказал, что у тебя в спине конструкция. Не боишься, что могут однажды впечатать в борт неаккуратно?

— На самом деле нет. Я защиту там себе сделал более надежную, чтобы не били особо туда, да и я слежу за спиной своей. Делаю упражнения, качаю, поэтому она у меня хорошо держится.

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Мечтаю сыграть на чемпионате мира в 2023 году в своем родном городе

— Многие называют твою фамилию по-настоящему «хоккейной». Как к этому относишься?

— Да я уже привык. Меня с детства постоянно спрашивают, имею ли я отношение к Мальцеву (Александр Мальцев — двукратный олимпийский чемпион). Но я просто однофамилец. Мне, на самом деле, приятно, что мой однофамилец достиг такого уровня. Мне приятно, когда про него спрашивают. Про него знают даже в Америке.

Многие спрашивают: «Есть ли какая-то ответственность, груз?» На самом деле, есть небольшая ответственность перед фамилией, поэтому делаю все, что могу.

— Он дважды выигрывал Олимпийские игры. Для тебя это главная хоккейная мечта?

— Наверное, моя мечта: выиграть все, что можно, что смогу. Но на первом месте все-таки Кубок Стэнли стоит, потому что это очень сложно. А после него уже идут Олимпийские игры. Здесь все-таки уровень выше, и уже отсюда можно попадать в сборную. И еще одна моя мечта: сыграть на чемпионате мира в 2023 году в Питере. Хочу сыграть в своем родном городе.

— Ставишь целью попасть в состав на Олимпиаду в Токио?

— Конечно, хотелось бы. Но это мне нужно будет прыгнуть выше двух голов. А так, посмотрим, стараюсь всегда ставить перед собой высокие цели.

Артем Сериков

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