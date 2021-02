Еще один россиянин дебютировал в НХЛ: поговорили с ним о жизни в Америке, крутости Знарка и самых интересных компьютерных играх

Перед игрой тренер подошел и сказал: «Главное получи удовольствие и играй жестко»

Рафф всегда любит поиграть с нами на льду, один раз мы с ним даже закусились

Мне квесты очень нравятся, штук 50, наверное, уже обошел

— Я больше на компьютере в PUBG играю, CS… Вроде бы все. А на приставке я Assassins Creed недавно проходил. Если с друзьями, то в NHL можно поиграть или в FIFA. Far Cry скоро выходит, тоже обязательно скачаю. А на компьютере я больше играю в стрелялки.

— Давай топ 3 игры, которые ты проходил именно сюжетные, раз тебе так нравится Assassins Creed и Far Cry.

— Особо много я и не играл. Ну, а так Far Cry 3 точно на первом месте. На втором: недавно проходил с другом A Way Out, где нужно из тюрьмы сбежать. Очень хороший сюжет. И, наверное, Assassins Creed Odyssey, про Грецию который.