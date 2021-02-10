31 сейв Бобровского помог «Флориде» взять реванш у «Детройта»
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз».
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз».
Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной. К концу 1-го периода игрокам «Флориды» удалось восстановить равновесие в счёте — отличился Александер Веннберг. В середине 2-го периода Патрик Хёрнквист вывел хозяев вперёд — 2:1, став автором победной шайбы в этом матче.
Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.
32-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по воротам.
Таким образом, игрокам «Флориды» удалось взять реванш у «Детройта» за поражение в предыдущем матче (1:4).