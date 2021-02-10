Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Б
34
Хоккей. НХЛ
11.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
21
Все события
Фоторепортажи
8Макгрегор проиграл Порье
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
10:33 (мск), источник: Чемпионат.com

31 сейв Бобровского помог «Флориде» взять реванш у «Детройта»

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз».

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной. К концу 1-го периода игрокам «Флориды» удалось восстановить равновесие в счёте — отличился Александер Веннберг. В середине 2-го периода Патрик Хёрнквист вывел хозяев вперёд — 2:1, став автором победной шайбы в этом матче.

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на льду 15 минут 14 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями.

32-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по воротам.

Таким образом, игрокам «Флориды» удалось взять реванш у «Детройта» за поражение в предыдущем матче (1:4).

Во время загрузки произошла ошибка.
Флорида Пантерз
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Детройт Ред Уингз
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Роналду может сыграть против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»
Семак: «Зенит» - это не империя зла
AS: Рамос не хочет уходить из мадридского «Реала»
Фуркад осудил поведение норвежцев и решил болеть за Большунова
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче за «Тампу»
Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open
Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь