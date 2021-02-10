31 сейв Бобровского помог «Флориде» взять реванш у «Детройта»

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте форвардом «Детройта» Филипом Задиной. К концу 1-го периода игрокам «Флориды» удалось восстановить равновесие в счёте — отличился Александер Веннберг. В середине 2-го периода Патрик Хёрнквист вывел хозяев вперёд — 2:1, став автором победной шайбы в этом матче.