Гол Дадонова и передача Зайцева не спасли «Оттаву» от третьего поражения «Эдмонтону»

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Дарнелл Нурс, Эван Бушар и Тайсон Бэрри. У «Оттавы» — Коннор Браун и Евгений Дадонов.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 27 секунд и отметился результативной передачей, набрав 6-е (0+6) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Его соотечественник и одноклубник Евгений Дадонов отличился во второй игре кряду, заработав коэффициент полезности «+1» за 17 минут 24 секунды на льду.

Для «Оттавы» это была третья встреча с «Эдмонтоном» в текущем сезоне — все три поединка были проиграны (5:8, 2:4, 2:3).