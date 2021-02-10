Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
54
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Б
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
04:30
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Эдмонтон Ойлерз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Детройт Ред Уингз
21
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10:37 (мск), источник: Sport24

Марло обогнал Ягра и вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по количеству матчей

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». После 26 минут «акулы» ведут со счетом 2:0.

Наверх

Для Марло это 1734-й матч в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю 41-летний канадец вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав чеха Яромира Ягра (1733). Опережают Марло только Горди Хоу (1767) и Марк Мессье (1756).

В матче с «Кингз» Марло отметился голевой передачей. Теперь на счету Патрика 1190 (562+628) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне он проводит 11-й матч, в его активе 2 (0+2) очка.

Лос-Анджелес Кингз
3:4Б
0:2, 2:0, 1:1, 0:0
Сан-Хосе Шаркс
 «Думала, меня убивают. Страшно». На ведущую «Матч ТВ» напал болельщик Хабиба
От МОК потребовали вернуть секс на Олимпийские игры: «К черту медали, если вам не дали!»
Роналду может сыграть против Миранчука, Зидан снова выше «Барсы»
Семак: «Зенит» - это не империя зла
СМИ: Рамос отказался от двухлетнего контракта с «Реалом»
Россиянка Потапова вышла в третий раунд Australian Open
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче за «Тампу»
Кудерметова впервые вышла в третий круг Australian Open
Заявление «Тамбова» о банкротстве не принято
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь