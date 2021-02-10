Марло обогнал Ягра и вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по количеству матчей

Для Марло это 1734-й матч в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю 41-летний канадец вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав чеха Яромира Ягра (1733). Опережают Марло только Горди Хоу (1767) и Марк Мессье (1756).