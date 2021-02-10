Марло обогнал Ягра и вышел на чистое 3-е место в истории НХЛ по количеству матчей
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». После 26 минут «акулы» ведут со счетом 2:0.
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло принимает участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». После 26 минут «акулы» ведут со счетом 2:0.
Для Марло это 1734-й матч в рамках регулярных чемпионатов НХЛ. По этому показателю 41-летний канадец вышел на чистое 3-е место в истории лиги, обогнав чеха Яромира Ягра (1733). Опережают Марло только Горди Хоу (1767) и Марк Мессье (1756).
В матче с «Кингз» Марло отметился голевой передачей. Теперь на счету Патрика 1190 (562+628) очков в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне он проводит 11-й матч, в его активе 2 (0+2) очка.