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12:32 (мск), источник: ТАСС

Форвард клуба НХЛ «Тампа» Кучеров рассказал о сроках возвращения на лед после травмы

ТАСС, 10 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Никита Кучеров рассказал, что о датах его возвращения на лед можно будет говорить по прошествии четырех-пяти месяцев после операции. Комментарий спортсмена приводит «Газета.Ru» со ссылкой на российскую версию официального сайта НХЛ.

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Источник: AFP 2020

В декабре 2020 года 27-летний россиянин успешно перенес операцию на бедре. Из-за травмы он полностью пропустит нынешний регулярный чемпионат НХЛ.

«Пока дат нет, сейчас главное успеть выйти на лед, а там будет видно по прогрессу и тому, как я буду себя чувствовать, каким будет мое состояние, — сказал Кучеров. — В данный момент мне тяжело что-то сказать… Поживем — увидим, как я буду себя чувствовать на льду и вне льда. Подумаем о дате Х, когда со дня операции пройдет четыре-пять месяцев, а сейчас прошло только полтора».

«Как я знаю, фанатов на наших матчах нет. Однако я сам не выходил на лед, не видел трибуны, только слышал об этом. Сам я смотрю матчи из раздевалки, и в то время, когда идет матч, мне делают массаж или я кручу велик. Я постоянно занят и смотрю матчи по ТВ», — добавил хоккеист.

В прошлом сезоне «Тампа» выиграла Кубка Стэнли, а Кучеров стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 очка (7 шайб + 27 передач). Всего на счету россиянина 515 игр в регулярных чемпионатах, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. По итогам сезона-2018/19 форвард получил награду «Харт трофи» (самый ценный игрок регулярного чемпионата), а также призы «Тед Линдсей эворд» (лучший хоккеист по мнению игроков НХЛ) и «Арт Росс трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата).

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