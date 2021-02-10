Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ
Российский вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги.
Российский вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги.
«Флорида» со счетом 2:1 победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата, а Бобровский отразил 31 бросок из 32.
Второй звездой дня стал нападающий «Тампы Бей Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который отметился двумя голами и одной голевой передачей в матче с «Нэшвил Предаторз» (6:1).
Третьей звездой дня признан форвард Элиас Линдхольм, гол которого принес «Калгари Флэймз» победу над «Виннипег Джетс» (3:2).