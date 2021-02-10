Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

«Флорида» со счетом 2:1 победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата, а Бобровский отразил 31 бросок из 32.

Второй звездой дня стал нападающий «Тампы Бей Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который отметился двумя голами и одной голевой передачей в матче с «Нэшвил Предаторз» (6:1).