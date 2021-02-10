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12:50 (мск), источник: Sport24

Бобровский стал первой звездой дня в НХЛ

Российский вратарь Флориды Пантерз Сергей Бобровский признан первой звездой прошедшего игрового дня Национальной хоккейной лиги.

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«Флорида» со счетом 2:1 победила «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата, а Бобровский отразил 31 бросок из 32.

Второй звездой дня стал нападающий «Тампы Бей Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который отметился двумя голами и одной голевой передачей в матче с «Нэшвил Предаторз» (6:1).

Третьей звездой дня признан форвард Элиас Линдхольм, гол которого принес «Калгари Флэймз» победу над «Виннипег Джетс» (3:2).

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