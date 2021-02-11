Хоккеист «Вегаса» Носек узнал о заражении коронавирусом во время матча против «Анахайма»

Носек провел на льду 9 минут 5 секунд в течение двух периодов и не вышел на третий. Он играл в четвертом звене вместе с Райаном Ривзом, который провел на площадке 8 минут 36 секунд, и Уильямом Каррье (9 минут 9 секунд).

Пресс-служба НХЛ отметила, что после получения информации о положительном результате теста «Вегас» немедленно убрал из состава Носека и изолировал его от партнеров. Сообщается, что клуб начал работу по определению тех, кто находился в близком контакте с зараженным. Носек помещен в список игроков лиги, которые не могут принимать участие в матчах по условиям протокола о COVID-19.