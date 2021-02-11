НХЛ перенесла еще один матч «Филадельфии» из-за трех случаев заражения COVID-19 у игроков

Встреча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Филадельфия» была намечена на ночь с 14 на 15 февраля. Во вторник лига перенесла гостевой матч «Филадельфии» против «Вашингтона», который был запланирован на среду. В изначальной версии календаря на 12 и 14 февраля были запланированы игры «Филадельфия» — «Нью-Джерси», однако они были отменены ранее из-за случаев заражения в «Нью-Джерси».

Ожидается, что «Филадельфия» сможет возобновить тренировки 15 февраля. За «Филадельфию» выступает российский защитник Иван Проворов.

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В воскресенье стало известно о первом случае заражения в составе «Филадельфии».

После этого медицинские эксперты НХЛ в срочном порядке приняли решение протестировать на коронавирус всех хоккеистов, тренеров и сотрудников «Филадельфии».

Все тесты оказались отрицательными, в результате лига дала разрешение на проведение матча с «Вашингтоном», который состоялся в тот же день. Победу со счетом 7:4 одержала «Филадельфия», капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 4 (2 гола + 2 передачи) очка.