Кажется, «Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол в ворота Георгиева, а потом морщился от боли
Артемий смотрел на поражение от «Бостона» с лавки.
Артемий смотрел на поражение от «Бостона» с лавки.
Три матча пропустил Александр Георгиев после того, как повздорил с Тони Диэнджело в тоннеле, ведущем в раздевалку. Конфликт между одноклубниками привел к тому, что защитник оказался на драфте отказов, а вратарь на
«Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло. Я просто хочу, чтобы это осталось в прошлом. Произошёл выброс эмоций, и это всё, что я могу сказать. Я желаю Тони всего наилучшего, а сам собираюсь сосредоточиться на своей игре», — этот комментарий Георгиева оказался единственным, который затрагивал тему стычки с Диэнджэло и ее последствий.
За тот небольшой отрезок, что Георгиев не играл, Игорь Шестеркин одержал две победы, пропуская в каждом матче не более двух шайб. Александру нужно было возвращать утраченные позиции. И в первом периоде он справлялся. Российский вратарь отбил пару бросков средней сложности, а Жульен Готье открыт счет.
Куда более противоречиво прошел второй период матча на «Мэдисон Сквер Гарден». Нет, ошибок Георгиев
Панарин откровенно подставил Георгиева. А вспоминая, как они с Шестеркиным пародировали ту самую стычку в тоннеле, можно только догадываться о том, что в этот момент было на душе у Александра. Пытался ли исправиться Панарин? Он бил Вагнера по рукам, но так и не смог остановить нападающего «Брюинз». Даже ценой удаления. Что касается прямых обязанностей Хлебушка, то в этот вечер игра у него не шла.
Зато момент за моментом возникали у Мики Зибанежада. Швед с иранскими корнями проваливает начало сезона, и во втором периоде матча с «Бостоном» у него было как минимум два шанса реабилитироваться. Но сначала он не смог замкнуть пас Криса Крайдера на пустой угол. Зибанежад угодил прямо в ловушку Туукка Раска.
А за пять минут до второго перерыва несчастный Мика запорол попытку симметрично ответить на гол Вагнера в меньшинстве.
Раск снова вышел из этого баттла победителем. В копилке звезды «Рейнджерс» так и остался один гол. И это уже в 12 матчах сезона!
После той самой голевой ошибки Панарина игра заметно повеселела. Команды раскрылись, появилось пространство для маневра и творчества. Готье вслед за первой шайбой мог забивать и вторую, и даже третью, но веселый хоккей отражения на табло никак не находили.
Удивительный момент произошел в заключительном периоде. После броска форварда «мишек» ДеБраска шайба сначала угодила в перекладину, а затем камнем упала прямо на линию! Сантиметр в сторону, и быть голу. Фантастическое везение Георгиева.
ДеБраск в итоге добился своего. Забил не сам, правда, а помог партнеру. Его передача нашла Бьорка, а тот с пятака пробил Георгиева. На этот раз запасов фарта вратарю «Рейнджерс» не хватило.
Спасать «Рейнджерс» принялся не Зибанежад, и не Панарин, который в третьем периоде сыграл всего одну смену. Артемий уходит со льда хромая, а на лавке корчился от боли. В его отсутствие игру в овертайм перевели парни из нижних звеньев. «Бостон» протестовал против гола Кевина Руни
Впрочем, обыграть такую мощную команду, как «Бостон», без своей главной звезды было бы слишком красивым сценарием для «Рейнджерс». С небес на землю парней из
Дмитрий Ерыкалов