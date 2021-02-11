Кажется, «Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол в ворота Георгиева, а потом морщился от боли

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Три матча пропустил Александр Георгиев после того, как повздорил с Тони Диэнджело в тоннеле, ведущем в раздевалку. Конфликт между одноклубниками привел к тому, что защитник оказался на драфте отказов, а вратарь на какое-то время был отстранен от тренировок, а потом прозябал на лавке. Но к матчу с «Бостоном» он вернулся в ворота.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не хочу вдаваться в подробности того, что произошло. Я просто хочу, чтобы это осталось в прошлом. Произошёл выброс эмоций, и это всё, что я могу сказать. Я желаю Тони всего наилучшего, а сам собираюсь сосредоточиться на своей игре», — этот комментарий Георгиева оказался единственным, который затрагивал тему стычки с Диэнджэло и ее последствий.

За тот небольшой отрезок, что Георгиев не играл, Игорь Шестеркин одержал две победы, пропуская в каждом матче не более двух шайб. Александру нужно было возвращать утраченные позиции. И в первом периоде он справлялся. Российский вратарь отбил пару бросков средней сложности, а Жульен Готье открыт счет.

Куда более противоречиво прошел второй период матча на «Мэдисон Сквер Гарден». Нет, ошибок Георгиев по-прежнему не совершал. За него постарались партнеры. Более того — соотечественник. Артемий Панарин, играя в большинстве на синей линии, довольно грубо ошибся и позволил Крису Вагнеру убежать в результативный прорыв.

Панарин откровенно подставил Георгиева. А вспоминая, как они с Шестеркиным пародировали ту самую стычку в тоннеле, можно только догадываться о том, что в этот момент было на душе у Александра. Пытался ли исправиться Панарин? Он бил Вагнера по рукам, но так и не смог остановить нападающего «Брюинз». Даже ценой удаления. Что касается прямых обязанностей Хлебушка, то в этот вечер игра у него не шла.

Зато момент за моментом возникали у Мики Зибанежада. Швед с иранскими корнями проваливает начало сезона, и во втором периоде матча с «Бостоном» у него было как минимум два шанса реабилитироваться. Но сначала он не смог замкнуть пас Криса Крайдера на пустой угол. Зибанежад угодил прямо в ловушку Туукка Раска.

А за пять минут до второго перерыва несчастный Мика запорол попытку симметрично ответить на гол Вагнера в меньшинстве.

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Раск снова вышел из этого баттла победителем. В копилке звезды «Рейнджерс» так и остался один гол. И это уже в 12 матчах сезона!

После той самой голевой ошибки Панарина игра заметно повеселела. Команды раскрылись, появилось пространство для маневра и творчества. Готье вслед за первой шайбой мог забивать и вторую, и даже третью, но веселый хоккей отражения на табло никак не находили.

Удивительный момент произошел в заключительном периоде. После броска форварда «мишек» ДеБраска шайба сначала угодила в перекладину, а затем камнем упала прямо на линию! Сантиметр в сторону, и быть голу. Фантастическое везение Георгиева.

ДеБраск в итоге добился своего. Забил не сам, правда, а помог партнеру. Его передача нашла Бьорка, а тот с пятака пробил Георгиева. На этот раз запасов фарта вратарю «Рейнджерс» не хватило.

Спасать «Рейнджерс» принялся не Зибанежад, и не Панарин, который в третьем периоде сыграл всего одну смену. Артемий уходит со льда хромая, а на лавке корчился от боли. В его отсутствие игру в овертайм перевели парни из нижних звеньев. «Бостон» протестовал против гола Кевина Руни из-за того, что за мгновение до этого Брендэн Лемье сыграл высокоподнятой клюшкой, но судей не смутило.

Официальный сайт НХЛ

Впрочем, обыграть такую мощную команду, как «Бостон», без своей главной звезды было бы слишком красивым сценарием для «Рейнджерс». С небес на землю парней из Нью-Йорка в овертайме спустил Брэд Маршан. Возвращение Георгиева не получилось триумфальным, но куда больше фанатов «синерубашечников» и Дэвида Куинна должно беспокоить состояние Панарина.