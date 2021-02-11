Долгожданный гол русского хоккеиста в Канаде. Михеев не мог забить почти месяц, чтобы положить победный «Монреалю»
Мощно ответил критикам.
Мощно ответил критикам.
Без малого месяц не мог забить Илья Михеев в новом сезоне НХЛ. Безголевая серия омича насчитывала 13 матчей. И это притом, что в первой же игре сезона — против «Монреаля» — нападающий «Торонто» нанес четыре броска. Потом были
Буквально накануне мы пытались разобраться, в чем причина неудачного старта Михеева. Но никак
Однако на выездной матч с «Монреалем» Шелдон Киф поставил Михеева во второе звено. Причем вторым оно было отнюдь не номинально. Партнерами омича стали Вильям Нюландер и Джон Таварес. Однако их союз был не слишком продолжительным и не особо успешным. Уже в первой смене эта троица схватила «-1». Правда, не по своей вине. Михеев и вовсе совершил попытку броска, но угодил в закругление. А дальше свое черное дело сделал Джейк Маззин. Защитник «Мэйпл Лифс» на ровном месте отдал неточный пас, комично улетел на лавку и не успел в оборону.
Поприсутствовав при голе Джоша Андерсона, российский нападающий не поник и всячески пытался исправиться. Бросал по воротам, пахал в обороне и таскал шайбу. Напор Михеева оказался такой силы, что соперники отлетали от него даже находясь на расстоянии пары метров. То, как воспитанник «Авангарда» обошел защитника Эдмундссона, напоминает технику бесконтактного боя.
Впрочем, на таких проходах Михеев не ограничился и добился главного — первой шайбы в нынешнем сезоне. Помогли же ему
Особую ценность этой шайбе принесло то, что она стала для «Мэйпл Лифс» победной. После точного броска Михеева команды обменялись голами (в одном из них в качестве ассистента поучаствовал Александр Романов), но две очка гостям принес именно Супмэн. Может быть теперь его прорвет?
Дмитрий Ерыкалов