Долгожданный гол русского хоккеиста в Канаде. Михеев не мог забить почти месяц, чтобы положить победный «Монреалю»

Без малого месяц не мог забить Илья Михеев в новом сезоне НХЛ. Безголевая серия омича насчитывала 13 матчей. И это притом, что в первой же игре сезона — против «Монреаля» — нападающий «Торонто» нанес четыре броска. Потом были более-менее удачные матчи, были провальные. Где-то Илья помогал команде, стиснув зубы и забив на личную статистику. А иногда у него буквально все валилось из рук. Неизменным оставалось одно — отсутствие в статистике Михеева заброшенных шайб. И тут он снова встретился с «Монреалем»…Впрочем, все по порядку.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9180edcad7e8a9854a17" data-vnd="9180edcad7e8a9854a17" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9180edcad7e8a9854a17" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально накануне мы пытались разобраться, в чем причина неудачного старта Михеева. Но никак по-другому, кроме как «синдромом второго года», это объяснить было нельзя. Кроме того, что партнеры в новом сезоне у Ильи не такие статусные, как прежде. Если год назад новичка «Торонто» частенько ставили к звездным форвардам, то теперь он не поднимается выше третьего звена. А когда рядом с тобой бегают такие же скромные работяги как и ты, трудно пополнять статистику голами и передачами.

Однако на выездной матч с «Монреалем» Шелдон Киф поставил Михеева во второе звено. Причем вторым оно было отнюдь не номинально. Партнерами омича стали Вильям Нюландер и Джон Таварес. Однако их союз был не слишком продолжительным и не особо успешным. Уже в первой смене эта троица схватила «-1». Правда, не по своей вине. Михеев и вовсе совершил попытку броска, но угодил в закругление. А дальше свое черное дело сделал Джейк Маззин. Защитник «Мэйпл Лифс» на ровном месте отдал неточный пас, комично улетел на лавку и не успел в оборону.

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Поприсутствовав при голе Джоша Андерсона, российский нападающий не поник и всячески пытался исправиться. Бросал по воротам, пахал в обороне и таскал шайбу. Напор Михеева оказался такой силы, что соперники отлетали от него даже находясь на расстоянии пары метров. То, как воспитанник «Авангарда» обошел защитника Эдмундссона, напоминает технику бесконтактного боя.

Впрочем, на таких проходах Михеев не ограничился и добился главного — первой шайбы в нынешнем сезоне. Помогли же ему старые-добрые знакомые по третьему звену. Зак Хайман прошел до ворот, скинул шайбу на пятак Александру Керфуту, а постоянный партнер Михеева по звену моментально отдал на россиянина. Из убойной позиции Илья не промахнулся! «Суп вернулся в меню», — так долгожданный гол своего форварда прокомментировал твиттер «Торонто».

Особую ценность этой шайбе принесло то, что она стала для «Мэйпл Лифс» победной. После точного броска Михеева команды обменялись голами (в одном из них в качестве ассистента поучаствовал Александр Романов), но две очка гостям принес именно Супмэн. Может быть теперь его прорвет?