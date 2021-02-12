Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
01
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
35
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
51
Хоккей. НХЛ
04:00
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Коламбус Блю Джэкетс
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
52
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
09:42 (мск), источник: ТАСС

Игроки клубов НХЛ будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами

ТАСС, 12 февраля. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус перед матчами. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Наверх

Представители всех базирующихся в США клубов лиги, а также официальные лица начнут проходить дополнительное предматчевое экспресс-тестирование с пятницы. Несмотря на то, что точность его результатов ниже по сравнению с ПЦР-тестированием, оно поможет снизить риски заражения. В случае положительного результата зараженный будет немедленно изолирован. В настоящий момент лига проводит консультации с канадскими клубами по созданию условий для аналогичного тестирования.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

С целью снизить число контактов всем представителям клубов, включая игроков, предписано не покидать дома, за исключением посещения тренировок, игр и по причинам жизненной необходимости. Также членам семей рекомендуется максимально сократить число социальных контактов, клубам — предоставлять им возможность тестирования. Кроме того, лига советует клубам рассаживать своих представителей в раздевалках, во время обедов и трансферов, чередуя недавно выздоровевших с теми, кто не заражался коронавирусом.

Отмечается, что дополнительные меры вводятся как минимум до 28 февраля и впоследствии могут быть продлены и расширены. Соответствующие изменения уже внесены в протокол о COVID-19.

По информации агентства Associated Press, решение о введении дополнительного тестирования принято после случая с чешским форвардом «Вегаса» Томашем Носеком, который сыграл два периода в игре против «Анахайма» в среду, прежде чем был изолирован из-за пришедшего положительного результата теста на коронавирус.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Малкин заставил замолчать фанатов. Забил шикарный гол в девятку
«Челси» стал последним участником 1/4 финала Кубка Англии
СМИ: Бой Чимаев - Эдвардс перенесен в 3-й раз из-за коронавируса
Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Назван лучший игрок клубного чемпионата мира в Катаре
Русский талант НХЛ выложил передачу на пустой угол для канадца
Титульный бой Власова перенесен из-за коронавируса у россиянина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь