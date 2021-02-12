Игроки клубов НХЛ будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами

Представители всех базирующихся в США клубов лиги, а также официальные лица начнут проходить дополнительное предматчевое экспресс-тестирование с пятницы. Несмотря на то, что точность его результатов ниже по сравнению с ПЦР-тестированием, оно поможет снизить риски заражения. В случае положительного результата зараженный будет немедленно изолирован. В настоящий момент лига проводит консультации с канадскими клубами по созданию условий для аналогичного тестирования.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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С целью снизить число контактов всем представителям клубов, включая игроков, предписано не покидать дома, за исключением посещения тренировок, игр и по причинам жизненной необходимости. Также членам семей рекомендуется максимально сократить число социальных контактов, клубам — предоставлять им возможность тестирования. Кроме того, лига советует клубам рассаживать своих представителей в раздевалках, во время обедов и трансферов, чередуя недавно выздоровевших с теми, кто не заражался коронавирусом.

Отмечается, что дополнительные меры вводятся как минимум до 28 февраля и впоследствии могут быть продлены и расширены. Соответствующие изменения уже внесены в протокол о COVID-19.