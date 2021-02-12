Игроки клубов НХЛ будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами
ТАСС, 12 февраля. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проходить дополнительное
ТАСС, 12 февраля. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проходить дополнительное
Представители всех базирующихся в США клубов лиги, а также официальные лица начнут проходить дополнительное предматчевое
С целью снизить число контактов всем представителям клубов, включая игроков, предписано не покидать дома, за исключением посещения тренировок, игр и по причинам жизненной необходимости. Также членам семей рекомендуется максимально сократить число социальных контактов, клубам — предоставлять им возможность тестирования. Кроме того, лига советует клубам рассаживать своих представителей в раздевалках, во время обедов и трансферов, чередуя недавно выздоровевших с теми, кто не заражался коронавирусом.
Отмечается, что дополнительные меры вводятся как минимум до 28 февраля и впоследствии могут быть продлены и расширены. Соответствующие изменения уже внесены в протокол о COVID-19.
По информации агентства Associated Press, решение о введении дополнительного тестирования принято после случая с чешским форвардом «Вегаса» Томашем Носеком, который сыграл два периода в игре против «Анахайма» в среду, прежде чем был изолирован