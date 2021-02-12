Малкин заставил замолчать американских фанатов. Русский хоккеист ответил на критику шикарным голом в девятку: видео

Четыре дня, на протяжении которых у «Питтсбурга» не было матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, получились для клуба очень насыщенными.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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Главная новость — клуб обрел новых боссов. Спустя пару недель после ухода в отставку генерального менеджера Джима Рутерфорда, ему нашли замену в лице Рон Хекстолла, а в помощь ему наняли президента по хоккейным операциям Брайана Бурка.

Вместе с новыми назначениями поползли новые разговоры болельщиков о возможном обмене Евгения Малкина: новое руководство не выигрывало с российским форвардом Кубков Стэнли и вполне может расстаться с провалившим начало сезона форвардом без тех сожалений, которые испытывал бы Рутерфорд. Пока все это лишь разговоры, а у Джино во время мини-паузы возникла другая проблема: он не смог закончить одну из тренировок. Правда, причина оказалась отнюдь не серьезной и не помешала форварду выйти на лед в игре с «Айлендерс».

«У Джино было раздражение глаза, которое беспокоило его. Поэтому мы отпустили его со льда в качестве меры предосторожности», — рассказал главный тренер Майк Салливан.

Это была вторая подряд встреча между «пингвинами» и «островитянами», и сценарии первых периодов в двух этих матчах получились очень похожими. Оба раза «Питтсбург» пропускал первым, оба раза отыгрывался, но все равно уходил на перерыв в роли догоняющего. В четверг все началось с небольшого шедевра от Кейси Сизикаса: он заставил ошибиться Джона Марино, выскочил на Кейси Десмита и завез шайбу за линию, уже лежа на льду.

Гостям потребовалось время, чтобы прийти в себя, первую полноценную позиционную атаку они провели только в середине периода. Главным действующим лицом в ней оказался Малкин, который вселил в партнеров уверенность, грамотно придержав шайбу в чужой зоне. А уже в следующей атаке «Пенс» отыгрались.

Сидни Кросби вырезал классную передачу на Джейка Гюнцеля, а тот вложил хоккейный снаряд в клюшку расположившегося на пятаке Брайана Раста; у Семена Варламова шансов спасти свою команду не было.

Равный счет продержался меньше 5 минут. Коди Сеси получил малый штраф за выброс шайбы за пределы площадки и Жан-Габриель Пажо аккуратно подставил клюшку, находясь спиной к воротам.

Перед этим фанатам «Айлендерс» пришлось пережить несколько неприятных мгновений: Ноа Добсон обрезался на чужой синей линии, побежал за соперником и неудачно врезался в Варламова, который к тому моменту уже справился с угрозой. Какое-то время Семен не поднимался со льда, на помощь к нему пришел доктор, но в итоге обошлось.

Но Добсон на этом не успокоился и во второй двадцатиминутке все-таки насолил своей команде и вратарю. Именно 21-летний канадский защитник подарил за своими воротами шайбу проводившему первый матч в сезоне Заку Астону-Ризу, и американский защитник с двух попыток пробил Варламова.

Других ярких событиях во втором периоде не случилось, как не случилось их за стартовые 40 минут с Евгением Малкиным. Россиянин совершенно растворился на площадке — ни разу не бросил по воротам, ни совершил ни одного хита и выиграл лишь 1 из 9 вбрасываний. Просто провал. Надо ли удивляться очередной порции критики со стороны фанатов «Пингвинз».

«Я — большой поклонник Малкина, и обычно терпелив по отношению к нему. Но доходит до того, что тренеры и новые руководство должны спросить, что происходит? Он вообще хочет быть здесь?».

Уже в первой половине третьего периода у русского нападающего был отличный шанс исправиться за все предыдущие неудачи: он убежал к воротам Варламова на пару с партнером, получил передачу под бросок, но зачем-то попытался совершить обратный пас и подарил шайбу единственному оставшемуся между ним и голкипером защитнику. «Айлендерс» же свой шанс использовали. Хотя это и шансом-то полноценным не назовешь, Мэтью Барзэл просто взял и в одиночку сделал гол. Получилось очень красиво и эффективно.

Но надо отдать должное Малкину: он продолжал биться до конца. Сначала зарядился эмоциями, чуть не подравшись с Мэттом Мартином, а когда «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока, перевел встречу в овертайм. Кажется, в этот бросок в девятку Евгений вложил всю злость, которая накопилась у него от череды неудач на старте регулярки. Бум! И критики Малкина вынуждены на время замолчать.

В дополнительной пятиминутке Евгений успел провести крутую смену, в которой и обороне помог, и чуть не создал победный гол, но в итоге командам все-таки пришлось бросать буллиты. Там все решила удачная попытка Сидни Кросби. Эпоха новых боссов началась для «Пингвинз» победой, которую им принесли прежние лидеры.