Великолепные спасения русских вратарей в США. Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды
Неужели Сергей выбирается из кризиса?
Неужели Сергей выбирается из кризиса?
«Еще один вратарь, чья респектабельная статистика матчей скрывает серьезные проблемы. Конечно, кажется странным включать в игру голкипера, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в основное время и который одержал победу со счетом 2: 1, совершив 31 сэйв. Но с учетом того, что Бобровский провалился во Флориде в прошлом сезоне, в первый год его семилетнего контракта на 70 миллионов долларов, на этот раз от него ждут гораздо большего. 3,07 шайб за игру — слишком много, а 89,9% отраженных бросков — слишком мало».
Несмотря на победу над «Детройтом» и более трех десятков сэйвов, вратарю «Флориду Пантерз» Сергею Бобровскому не удалось проскочить мимо списка 10 худших голкиперов старта сезона НХЛ. Причины, по которым россиянин угодил в этот антитоп The Hockey News, описаны выше. Один удачный матч против записного аутсайдера действительно не мог перевернуть впечатления от игры Боба, но в четверг он сумел сделать куда более серьезный шаг к тому, чтобы изменить мнение журналистов и фанатов о своей игре за «Флориду».
«Пантерз» встречались с действующими чемпионами из «Тампы» и Бобровский выдал во флоридском дерби один из лучших матчей за последние полтора года. Подтаскивать он начал с первых минут, когда отразил опасный бросок с близкого расстояния.
А один из ключевых сэйвов совершил в третьем периоде — при счете 4:2 в пользу «Флориду» Сергей остановил Энитони Сирелли и украл у «Тампы» один из последних шансов на камбэк. Стоит признать, что «Лайтнинг», которые продолжают играть без Никиты Кучерова, а перед матчем с «пантерами»
Единственную ошибку Сергей допустил, когда Брэйден Поинт забивал второй гол: он слишком сжался в воротах и позволил сопернику из не самой удобной позиции бросить над плечом. Но общего впечатления эта шайба точно не испортила — Сергей стал одной из главных звезд этой игры.
На противоположном конце площадки одним фантастическим сэйвом отметился другой русский вратарь — Андрей Василевский. Этот эпизод вполне способен попасть в хайлайты нынешнего регулярного чемпионата.
Но партнеры вечером четверга совсем не жалели голкипера «Тампы». Мало того, что они позволяли слишком многое игрокам «Флориды», так еще и сами помогали им доставлять шайбу в ворота. Такой подставы от словацкого защитника Эрика Чернака Василевский точно не ждал.
«Флорида» побеждает 5:2 и по потерянным очкам взлетает на первое место в Центральном дивизионе.
Кто знает, если Бобровский продолжит в том же духе, не станет ли команда Джоэля Кенневилля главным сюрпризом укороченного сезона?
Артём Гаев