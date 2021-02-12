Великолепные спасения русских вратарей в США. Бобровский сенсационно обыграл Василевского в дерби Флориды

«Еще один вратарь, чья респектабельная статистика матчей скрывает серьезные проблемы. Конечно, кажется странным включать в игру голкипера, который до сих пор не потерпел ни одного поражения в основное время и который одержал победу со счетом 2: 1, совершив 31 сэйв. Но с учетом того, что Бобровский провалился во Флориде в прошлом сезоне, в первый год его семилетнего контракта на 70 миллионов долларов, на этот раз от него ждут гораздо большего. 3,07 шайб за игру — слишком много, а 89,9% отраженных бросков — слишком мало».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--517df74910492a7cdd08" data-vnd="517df74910492a7cdd08" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=517df74910492a7cdd08" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на победу над «Детройтом» и более трех десятков сэйвов, вратарю «Флориду Пантерз» Сергею Бобровскому не удалось проскочить мимо списка 10 худших голкиперов старта сезона НХЛ. Причины, по которым россиянин угодил в этот антитоп The Hockey News, описаны выше. Один удачный матч против записного аутсайдера действительно не мог перевернуть впечатления от игры Боба, но в четверг он сумел сделать куда более серьезный шаг к тому, чтобы изменить мнение журналистов и фанатов о своей игре за «Флориду».

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

«Пантерз» встречались с действующими чемпионами из «Тампы» и Бобровский выдал во флоридском дерби один из лучших матчей за последние полтора года. Подтаскивать он начал с первых минут, когда отразил опасный бросок с близкого расстояния.

А один из ключевых сэйвов совершил в третьем периоде — при счете 4:2 в пользу «Флориду» Сергей остановил Энитони Сирелли и украл у «Тампы» один из последних шансов на камбэк. Стоит признать, что «Лайтнинг», которые продолжают играть без Никиты Кучерова, а перед матчем с «пантерами» из-за травмы нижней части тела лишились еще и Стивена Стэмкоса, не были этим вечером привычно неудержимы, но свои 19 спасений Бобровский сделал и помог команде одержать уверенную победу — 5:2.

Единственную ошибку Сергей допустил, когда Брэйден Поинт забивал второй гол: он слишком сжался в воротах и позволил сопернику из не самой удобной позиции бросить над плечом. Но общего впечатления эта шайба точно не испортила — Сергей стал одной из главных звезд этой игры.

На противоположном конце площадки одним фантастическим сэйвом отметился другой русский вратарь — Андрей Василевский. Этот эпизод вполне способен попасть в хайлайты нынешнего регулярного чемпионата.

Но партнеры вечером четверга совсем не жалели голкипера «Тампы». Мало того, что они позволяли слишком многое игрокам «Флориды», так еще и сами помогали им доставлять шайбу в ворота. Такой подставы от словацкого защитника Эрика Чернака Василевский точно не ждал.

«Флорида» побеждает 5:2 и по потерянным очкам взлетает на первое место в Центральном дивизионе.

Кто знает, если Бобровский продолжит в том же духе, не станет ли команда Джоэля Кенневилля главным сюрпризом укороченного сезона?

Официальный сайт НХЛ