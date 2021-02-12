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11:57 (мск), источник: Sport24

В Америке крутят видео с трюком русского таланта. Свечников выложил передачу на пустой угол для канадца Стаала

Мини-шедевр от нашего вундеркинда.

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Источник: AP 2020

К очередной встрече против «Каролины» (уже третьей в этом сезоне) команда Боунесса подошла с тремя поражениями подряд.

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Далеко не последнюю роль в этой неудачной серии сыграло отстранение Худобина из-за опоздания на субботнюю тренировку: два последних матча «Даллас» провел с молодым Эттингером на последнем рубеже. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени Добби все-таки вернулся на свое привычное место и начал матч в старте.

Лидер «Каролины» Андрей Свечников, в отличие от возрастного соотечественника, не мог чувствовать себя на своем месте и испытывал определенный дискомфорт. Впервые в сезоне молодого таланта убрали от привычных ему партнеров и передвинули во второе звено. При этом к самому Андрею у тренерского штаба «Харрикейнз» претензий минимум: это изменение было мотивировано желанием отойти от базовых настроек и поменять игру команды.

Несмотря на отсутствие малейшей сыгранности со Стаалом и Фогеле, Свечников-младший смотрелся вполне неплохо: Андрей регулярно отмечался удачными обыгрышами один в один и активностью заработал на себе несколько удалений, одно из которых «Каролине» удалось реализовать. После шикарной передачи Стаала отличился Себастьян Ахо, а Свечников заработал «+1» в показатель полезности.

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После перерыва Парни Боунесса смотрелись поинтереснее в атаке, поэтому ожидаемо сравняли счет: инициативу взял на себя Пысик, который своей пробивной мощью вспорол оборону соперника.

Ровно через 30 секунд «Харрикейнз» напомнили, что в двух прошлых матчах с «Далласом» именно они выходили победителями. Свечников отдал шедевральную передачу на Стаала, который заставил Худобина вынимать шайбу из сетки ворот. Загляните в американский твиттер — там десятки видео этой красоты!

Официальный сайт НХЛ

«Старз» продолжали наращивать обороты и продемонстрировали удивительную стойкость и целеустремленность: Хинтц вновь сравнял счет, однако после видеопросмотра шайбу не засчитали из-за офсайда. Казалось, что этот момент послужит дополнительным импульсом для команды Бриндамора, которая получила реальный шанс добить соперника и в относительном спокойствии заканчивать встречу. Однако в следующей же смене все тот же Хинтц добился своего: Гурьянов отдал партнеру авч на ход и Роопе оставалось только разобраться с вратарем, с чем он мастерски справился — 2:2. Единственный в отсутствие Радулова русский форвард «Далласа» записал на свой счет уже вторую передачу в этом матче.

Пока наши соотечественники раздавали голевые передачи, ветеран «Старз» Джо Павелски реализовал большинство и забросил восьмую шайбу в сезоне. Команда Боунесса действовала гораздо активнее и перебрасывала гостей.

Оказавшись впервые в этой встрече в роли догоняющих, «Каролина» не растерялась и сделала все, чтобы переломить ход матча. Сначала Брок Макгинн подкараулил неудачный отскок от Антона Худобина и поразил практически пустые ворота стража ворот «Далласа».

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А затем Хэмилтон фетисовской передачей вывел Нидеррайтера на рандеву с героем прошедшего плей-офф, которого швейцарский форвард переиграл без особых проблем — 4:3.

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Хозяевам крайне не хватало их двигателя и мотора — Радулов мог бы вдохновить своих партнеров и зарядить их на ядерную концовку, однако чуда не случилось: за 4 минуты до конца третьего периода «Даллас» схватил удаление и сам усложнил себе жизнь. Отбившись в меньшинстве, парни Боунесса собирались организовать финальный штурм, но «Каролина» сумела завладеть шайбой и поразила уже пустые ворота хозяев.

Появление Худобина в воротах не помогло «Старз» прервать серию поражений, которая насчитывает уже 4 матча. В трех матчах между прямыми конкурентами по Центральному дивизиону в этом сезоне победу одержала команда Свечникова, в то время как в «Далласе», кажется, наступил кризис. И задача по преодолению неблагоприятной ситуации в клубе будет лежать не только на тренерском штабе, но и на наших соотечественниках.

Максим Самарцев

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3:5
0:1, 3:2, 0:2
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