«Сан-Хосе» крупно проиграл «Лос-Анджелесу». Вратарь Мельничук дебютировал в НХЛ
ТАСС, 12 февраля. «Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 февраля. «Лос-Анджелес» обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (3-я минута), Карл Грундстрем (10), Остин Вагнер (13), Джарет
В эпизоде с первым голом Гертла результативной передачей отметился 22-летний российский защитник Николай Кныжов. Он набрал второе очко в НХЛ, всего на его счету 15 проведенных матчей за клуб. На 51-й минуте матча в НХЛ дебютировал 22-летний российский голкипер «Сан-Хосе» Алексей Мельничук, который заменил Мартина Джонса. Он отразил пять бросков по своим воротам.
«Лос-Анджелес» занимает последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона, имея в активе 11 очков в 13 играх. «Сан-Хосе» расположился на седьмом месте с 11 очками в 12 встречах. В следующем матче «Сан-Хосе» 14 февраля примет «Вегас», «Лос-Анджелес» 17 февраля дома сыграет против «Миннесоты».
В других матчах дня «Ванкувер» дома проиграл «Калгари» (1:3), а «Анахайм» на выезде одержал победу над «Вегасом» (1:0).