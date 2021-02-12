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13:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Американские фанаты назвали «мусорным баком» россиянина из НХЛ

Американские фанаты остались недовольны выступлениями защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» Никиты Задорова в текущем сезоне. Комментарии доступны в Twitter.

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Источник: AP 2020

По ходу последней встречи «Блэкхокс» с «Коламбус Блю Джекетс» (5:6), прошедшей 12 февраля, Задоров стал причиной двух пропущенных шайб. Сначала его удаление оставило команду в меньшинстве и позволило «Коламбусу» сократить отставание, а на предпоследней минуте встречи россиянин не успел накрыть шведа Кевина Стенлунда, чей гол принес гостям победу.

Официальный сайт НХЛ

В комментариях фанаты написали, что защитнику необходимо давать меньше игрового времени, и назвали его мусором. «Назвать Задорова горящим мусорным баком — оскорбление для огня и бака», «Жаль, что мне не доплачивают за каждое глупое удаление Задорова в этом сезоне», «Я больше никогда не хочу видеть Задорова», — написали они.

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Задоров подписал пятилетний контракт с чикагским клубом в октябре 2020-го. До этого защитник выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Баффало Сейбрс».

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5:6
0:1, 3:1, 2:4
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