Русский вратарь бросил на лед дерзкого канадца и чуть не устроил драку. Шестеркин был очень хорош, но проиграл

Совсем недавно хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» пришлось отвечать на вопрос «Есть ли жизнь без Александра Овечкина?» Капитан получил 4 матча дисквалификации за нарушение ковид-протокола, а команда в его отсутствие справилась очень неплохо, одержав 3 победы.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К середине февраля перед необходимостью играть без своего русского лидера оказался уже «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин получил повреждение в первой из двух спаренных игр с «Бостоном» и принять участие в повторной встрече не смог — его возвращение в строй анонсировано «со дня на день».

Хоккейный вечер в «Мэдисон-сквер-гарден» начался с милого противостояния Мики Зибанежада и Брэда Маршанда. Оба нападающих привыкли после раскатки покидать лед последними, вот и в пятницу они не хотели уступать это право друг друга. Разрешился спор при помощи всем известной детской игры «Камень, ножницы, бумага», удача в которой была на стороне шведа.

В первом периоде показалось, что Зибанежад не зря боролся за соблюдение своей приметы — игра у его партнеров ладилась, хозяева создали несколько неплохих моментов, а вспоминать об отсутствии Панарина приходилось только из-за нулевой реализации этих шансов. Открывать счет могли тот же Зибанежад и Каапо Какко, но не сложилось.

У Игоря Шестеркина работы в эти 20 минут было не очень много, зато он успел пересечься на льду с Маршандом и для последнего эта встреча получилась не очень приятной. Брэд слишком активно прессинговал русского вратаря, тому это не понравилось, и Игорь бросил дерзкого канадца на лед. Уверенности в себе россиянину не занимать.

Для Шестеркина на этом конфликты не закончились — во втором периоде с ним не слишком красиво обошелся другой канадец Ник Ричи. Проезжая мимо кипера, он задел его голову. Игорь вспылил, готов был драться с обидчиком, но до этого в итоге не дошло.

Официальный сайт НХЛ

Не забывал первый номер «Рейнджерс» и про исполнение непосредственных обязанностей, точнее, забыть о них ему не позволяли хоккеисты «Бостона». Во второй двадцатиминутке гости нанесли 18 бросков в створ ворот — почти во всех ситуациях Шестеркин был безупречен, но с одной угрозой от «Брюинз» все-таки не справился. Все тот же Ричи атаковал его ворота с правого края, с первой попыткой Игорь справился, а вот добивание с отрицательного угла оказалось для «синерубашечников» роковым.

Роковым, потому что ни во втором периоде, который был переполнен различными стычками, потасовками и яркими драками, ни в третьем, получившимся скупым на голевые моменты, «Рейнджерс» так и не сподобились на заброшенную шайбу. Ответ получен — если жизнь без Панарина и есть, то будет она для «Нью-Йорка» не очень результативной. Шестеркин провел очень хороший матч, совершил 29 сэйвов, но даже этого оказалось мало. Ярослав Галак сделал на пару спасений больше и победил.