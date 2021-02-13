Русский вратарь бросил на лед дерзкого канадца и чуть не устроил драку. Шестеркин был очень хорош, но проиграл
Виноваты партнеры и шайба с нулевого угла.
Виноваты партнеры и шайба с нулевого угла.
Совсем недавно хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» пришлось отвечать на вопрос «Есть ли жизнь без Александра Овечкина?» Капитан получил 4 матча дисквалификации за нарушение
К середине февраля перед необходимостью играть без своего русского лидера оказался уже «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин получил повреждение в первой из двух спаренных игр с «Бостоном» и принять участие в повторной встрече не смог — его возвращение в строй анонсировано «со дня на день».
Хоккейный вечер в «Мэдисон-сквер-гарден» начался с милого противостояния Мики Зибанежада и Брэда Маршанда. Оба нападающих привыкли после раскатки покидать лед последними, вот и в пятницу они не хотели уступать это право друг друга. Разрешился спор при помощи всем известной детской игры «Камень, ножницы, бумага», удача в которой была на стороне шведа.
В первом периоде показалось, что Зибанежад не зря боролся за соблюдение своей приметы — игра у его партнеров ладилась, хозяева создали несколько неплохих моментов, а вспоминать об отсутствии Панарина приходилось только
Для Шестеркина на этом конфликты не закончились — во втором периоде с ним не слишком красиво обошелся другой канадец Ник Ричи. Проезжая мимо кипера, он задел его голову. Игорь вспылил, готов был драться с обидчиком, но до этого в итоге не дошло.
Не забывал первый номер «Рейнджерс» и про исполнение непосредственных обязанностей, точнее, забыть о них ему не позволяли хоккеисты «Бостона». Во второй двадцатиминутке гости нанесли 18 бросков в створ ворот — почти во всех ситуациях Шестеркин был безупречен, но с одной угрозой от «Брюинз»
Роковым, потому что ни во втором периоде, который был переполнен различными стычками, потасовками и яркими драками, ни в третьем, получившимся скупым на голевые моменты, «Рейнджерс» так и не сподобились на заброшенную шайбу. Ответ получен — если жизнь без Панарина и есть, то будет она для «Нью-Йорка» не очень результативной. Шестеркин провел очень хороший матч, совершил 29 сэйвов, но даже этого оказалось мало. Ярослав Галак сделал на пару спасений больше и победил.
Артём Гаев