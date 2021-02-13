Текущие события
Хоккей. Европа
14:00
Финляндия
Чехия
Хоккей. Европа
18:00
Швеция
Россия
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
01
Хоккей. НХЛ
23:59
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
17Загитова и Медведева в одном кадре
10:29 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь бросил на лед дерзкого канадца и чуть не устроил драку. Шестеркин был очень хорош, но проиграл

Виноваты партнеры и шайба с нулевого угла.

Наверх
Источник: AP 2020

Совсем недавно хоккеистам «Вашингтон Кэпиталз» пришлось отвечать на вопрос «Есть ли жизнь без Александра Овечкина?» Капитан получил 4 матча дисквалификации за нарушение ковид-протокола, а команда в его отсутствие справилась очень неплохо, одержав 3 победы.

Во время загрузки произошла ошибка.

К середине февраля перед необходимостью играть без своего русского лидера оказался уже «Нью-Йорк Рейнджерс». Артемий Панарин получил повреждение в первой из двух спаренных игр с «Бостоном» и принять участие в повторной встрече не смог — его возвращение в строй анонсировано «со дня на день».

Читайте также
Кажется, «Рейнджерс» потеряли Панарина из-за травмы. Он привез гол в ворота Георгиева, а потом морщился от боли

Хоккейный вечер в «Мэдисон-сквер-гарден» начался с милого противостояния Мики Зибанежада и Брэда Маршанда. Оба нападающих привыкли после раскатки покидать лед последними, вот и в пятницу они не хотели уступать это право друг друга. Разрешился спор при помощи всем известной детской игры «Камень, ножницы, бумага», удача в которой была на стороне шведа.

В первом периоде показалось, что Зибанежад не зря боролся за соблюдение своей приметы — игра у его партнеров ладилась, хозяева создали несколько неплохих моментов, а вспоминать об отсутствии Панарина приходилось только из-за нулевой реализации этих шансов. Открывать счет могли тот же Зибанежад и Каапо Какко, но не сложилось.

У Игоря Шестеркина работы в эти 20 минут было не очень много, зато он успел пересечься на льду с Маршандом и для последнего эта встреча получилась не очень приятной. Брэд слишком активно прессинговал русского вратаря, тому это не понравилось, и Игорь бросил дерзкого канадца на лед. Уверенности в себе россиянину не занимать.

Для Шестеркина на этом конфликты не закончились — во втором периоде с ним не слишком красиво обошелся другой канадец Ник Ричи. Проезжая мимо кипера, он задел его голову. Игорь вспылил, готов был драться с обидчиком, но до этого в итоге не дошло.

Официальный сайт НХЛ

Не забывал первый номер «Рейнджерс» и про исполнение непосредственных обязанностей, точнее, забыть о них ему не позволяли хоккеисты «Бостона». Во второй двадцатиминутке гости нанесли 18 бросков в створ ворот — почти во всех ситуациях Шестеркин был безупречен, но с одной угрозой от «Брюинз» все-таки не справился. Все тот же Ричи атаковал его ворота с правого края, с первой попыткой Игорь справился, а вот добивание с отрицательного угла оказалось для «синерубашечников» роковым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Роковым, потому что ни во втором периоде, который был переполнен различными стычками, потасовками и яркими драками, ни в третьем, получившимся скупым на голевые моменты, «Рейнджерс» так и не сподобились на заброшенную шайбу. Ответ получен — если жизнь без Панарина и есть, то будет она для «Нью-Йорка» не очень результативной. Шестеркин провел очень хороший матч, совершил 29 сэйвов, но даже этого оказалось мало. Ярослав Галак сделал на пару спасений больше и победил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артём Гаев

Читайте также
Нью-Йорк Рейнджерс
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Бостон Брюинз
 «Я сама провоцирую, а дебилов много». Фитнес-тренер рассказала о подкатах мужчин после фотографий в купальнике
Жена смертельно больного экс-футболиста сборной России: «Нет ни одного шанса на выживание»
Экс-игрок «Зенита» подпишет соглашение с ЦСКА до конца сезона
Куман: «Барселоне» не хватает сил в обороне
Пирло уволит Гаттузо: Топ-5 ставок выходных
Футбольный клуб «Лейпциг» выкупил защитника у «Манчестер Сити»
СМИ: В дом главного тренера «Эвертона» проникли грабители
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь