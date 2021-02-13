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11:51 (мск), источник: ТАСС

«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 13 февраля. «Сент-Луис» победил «Аризону» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе «Сент-Луиса» отличились Джастин Фолк (третья и 34-я минуты), а также российский форвард Иван Барбашев (59) и Брэйден Шенн (60). У «Аризоны» шайба на счету Юхана Ларссона (29).

Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности «0».

Официальный сайт НХЛ

В турнирной таблице Западного дивизиона «Сент-Луис» поднялся на первую строчку, набрав 18 очков в 14 играх. «Аризона» идет пятой — 13 очков в 13 матчах. 14 февраля соперники вновь встретятся друг с другом.

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