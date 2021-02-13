«Сент-Луис» обыграл «Аризону» в матче НХЛ. Барбашев забросил первую шайбу в сезоне

В составе «Сент-Луиса» отличились Джастин Фолк (третья и 34-я минуты), а также российский форвард Иван Барбашев (59) и Брэйден Шенн (60). У «Аризоны» шайба на счету Юхана Ларссона (29).

Барбашев забросил первую шайбу в сезоне, ранее форвард в 13 матчах сделал три голевые передачи. Форвард Владимир Тарасенко травмирован. Защитник «Аризоны» Илья Любушкин провел на площадке 16 минут 55 секунд и завершил матч с показателем полезности «0».

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