«Оттава» отозвала выставленного на драфт отказов Анисимова из резервного состава

Ранее «Сенаторз» поместили россиянина на драфт отказов, однако клубы НХЛ не заинтересовался 32-летним игроком.

«Оттава» включила форварда в состав на матч регулярного чемпионата с «Виннипегом», который проходит в субботу, 13 февраля (начало в 23:00 по московскому времени).