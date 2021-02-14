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00:53 (мск), источник: Sport24

«Оттава» отозвала выставленного на драфт отказов Анисимова из резервного состава

«Оттава» вызвала нападающего Артема Анисимова из резервного состава команды, сообщает пресс-служба клуба в твиттере.

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Источник: AP 2020

Ранее «Сенаторз» поместили россиянина на драфт отказов, однако клубы НХЛ не заинтересовался 32-летним игроком.

«Оттава» включила форварда в состав на матч регулярного чемпионата с «Виннипегом», который проходит в субботу, 13 февраля (начало в 23:00 по московскому времени).

В текущем сезоне Анисимов провел 4 игры и записал на свой счет 1 голевую передачу.

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