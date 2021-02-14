«Оттава» отозвала выставленного на драфт отказов Анисимова из резервного состава
«Оттава» вызвала нападающего Артема Анисимова из резервного состава команды, сообщает
«Оттава» вызвала нападающего Артема Анисимова из резервного состава команды, сообщает
Ранее «Сенаторз» поместили россиянина на драфт отказов, однако клубы НХЛ не заинтересовался 32-летним игроком.
«Оттава» включила форварда в состав на матч регулярного чемпионата с «Виннипегом», который проходит в субботу, 13 февраля (начало в 23:00 по московскому времени).
В текущем сезоне Анисимов провел 4 игры и записал на свой счет 1 голевую передачу.