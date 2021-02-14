«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой. В регулярном чемпионате он провёл 2 матча, одержав одну победу.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.