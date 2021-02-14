Текущие события
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. Европа
18:00
Швеция
Финляндия
30
Хоккей. НХЛ
15.02
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Йокерит
25
Хоккей. Европа
14:00
Россия
Чехия
74
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10СКА разгромил «Спартак»
20:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил в фарм-клуб АХЛ российского голкипера Илью Самсонова, сообщает журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Наверх
Источник: AP 2020

Самсонов в этом сезоне переболел коронавирусом. Он только недавно возобновил тренировки с командой. В регулярном чемпионате он провёл 2 матча, одержав одну победу.

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов 21 января были отправлены на карантин и должны были пропустить как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Все хоккеисты уже вернулись к тренировкам.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Ларионов непобедим во взрослой сборной: итоги Шведских игр
Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» вырвать победу в Серии А
Голы Пабло и Иосифова помогли «Локомотиву» обыграть «Ростов»
Россияне разгромили сборную мира в Матче звезд Единой лиги ВТБ
«Реал» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барселону» в Примере
«Интер» против «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь