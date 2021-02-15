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09:09 (мск), источник: Sport24

Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона». Он снова проиграл «Питтсбургу», не помог даже камбэк Кузнецова

Третье поражение «Кэпиталз» от «Пингвинз» в этой регулярке.

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Коронавирус продолжает мучить клубы Национальной хоккейной лиги, причем даже те, в которых нет большого количества заболевших. Так, «Вашингтон» в разгар регулярки на целую неделю остался без матчей из-за того, что его соперники ушли на карантин. Нужна ли была «Кэпиталз» эта пауза? Однозначного ответа нет. С одной стороны, она случилась сразу после того, как Александр Овечкин выдал лучший матч в сезоне — набрал 4 очка и едва в одиночку не обыграл «Филадельфию». Терять кураж капитана было очень обидно. С другой, к сегодняшней игре с «Питтсбургом» в строй смогли вернуться Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Ти Джей Оши. Выбрать, что важнее для столичного клуба, очень сложно.

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Встречу с «Питтсбургом» команда Овечкина начала максимально мощно. Первым за дело взялся сам 8-й номер — он буквально сожрал Криса Летанга, вывалился на бросковую позицию и вынудил соперника сфолить. Гости сходу получили большинство.

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Самым активным в эти 2 минуты был Джон Карлсон — «пингвины» перекрывали Ови и американский защитник шмалял по воротам самостоятельно. Правда, без особого успеха. Практически сразу «Вашингтон» получил возможность еще раз поиграть в формате «5 на 4» и вот тут уже Овечкин оторвался по полной, зарядив по рамке 3 или 4 раза.

В итоге это численное преимущество «Кэпиталз» реализовали, но сделал это другой русский форвард. Кузнецов бросил не сильно, зато рикошет от ноги Джона Марино полностью дезориентировал Тристана Джерри. Пропустив 8 матчей, Евгений вернулся и сразу забил!

«Вашингтон» в эти минуты смотрелся очень солидно, тем удивительнее, как легко «Пингвинз» смогли перевернуть ход матча. Они начали закрывать соперника в его зоне, уверенно двигали шайбу по периметру, как результат — Сидни Кросби, Майк Мэтисон и Брайан Раст нарисовали на троих сногсшибательную комбинацию. Последнему оставалось лишь не убирать со льда клюшку.

А спустя всего 32 секунды Брэндон Танев без какой-либо эстетики закопал хоккейный снаряд в ворота с пятака и оставил первый период за «Пенс».

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До середины второй двадцатиминутки складывалось впечатление, что команды решили создать копию стартового игрового отрезка. Снова крутое начало от «Вашингтона», гол гостей и результативный балл от Кузнецова — на этот раз вернувшийся в состав форвард заработал ассист, но главную роль в голевой атаке сыграли Врана и Оши.

И снова «Питтсбург» ответил на это сразу двумя шайбами — как и в первом периоде одна из них была заброшена после осмысленного розыгрыша, а вторая получилась трудовой. Эти голы заставили вспомнить о вратарской проблеме «Кэпиталз»: Илья Самсонов набирает форму в АХЛ, а Витек Ванечек все больше убеждает, что он не готов к роли первого номера в лучшей лиге мира. Пока Джерри на другом конце площадки крал у соперников минуты большинства и раз за разом тормозил Овечкина с компанией, его чешский коллега не выручал.

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Счет 4:2 выглядел для гостей очень тревожно, особенно учитывая тот факт, что их русские звезды смотрелись неважно. Ови не был даже близко похож на самого себя образца недельной давности, а Кузе, несмотря на два набранных очка, явно не хватало игрового ритма и физических кондиций. Впрочем, капитан «Вашингтона» нашел способ помочь команде даже в не самый лучший для себя день.

В одной из последних атак второго периода он на удачу отдал пас в направлении дальнего пятака у ворот «Пингвинз», тем самым подставив Евгения Малкина. Снова растворившийся на льду россиянин действовал слишком вальяжно, позволил Никласу Бэкстрему подбить свою клюшку и серьезно увеличил градус интриги перед третьим игровым отрезком.

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Но ни на что большее игроков «Вашингтона» не хватило. В третьем периоде «Питтсбург» много раз был близок к тому, чтобы вернуть себе комфортный отрыв, и в самой концовке добился своего. 6:3 — Овечкин в третий раз за сезон проигрывает самому принципиальному из своих врагов в НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Следующая встреча «Кэпиталз» и «Пингвинз» состоится уже в ночь со вторника на среду по московскому времени.

Артём Гаев

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Питтсбург Пингвинз
6:3
2:1, 2:2, 2:0
Вашингтон Кэпиталз
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