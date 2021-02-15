Овечкин бессилен против главного врага «Вашингтона». Он снова проиграл «Питтсбургу», не помог даже камбэк Кузнецова

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Коронавирус продолжает мучить клубы Национальной хоккейной лиги, причем даже те, в которых нет большого количества заболевших. Так, «Вашингтон» в разгар регулярки на целую неделю остался без матчей из-за того, что его соперники ушли на карантин. Нужна ли была «Кэпиталз» эта пауза? Однозначного ответа нет. С одной стороны, она случилась сразу после того, как Александр Овечкин выдал лучший матч в сезоне — набрал 4 очка и едва в одиночку не обыграл «Филадельфию». Терять кураж капитана было очень обидно. С другой, к сегодняшней игре с «Питтсбургом» в строй смогли вернуться Евгений Кузнецов, Якуб Врана и Ти Джей Оши. Выбрать, что важнее для столичного клуба, очень сложно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--126fdaccf66a8278b28e" data-vnd="126fdaccf66a8278b28e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=126fdaccf66a8278b28e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Встречу с «Питтсбургом» команда Овечкина начала максимально мощно. Первым за дело взялся сам 8-й номер — он буквально сожрал Криса Летанга, вывалился на бросковую позицию и вынудил соперника сфолить. Гости сходу получили большинство.

Самым активным в эти 2 минуты был Джон Карлсон — «пингвины» перекрывали Ови и американский защитник шмалял по воротам самостоятельно. Правда, без особого успеха. Практически сразу «Вашингтон» получил возможность еще раз поиграть в формате «5 на 4» и вот тут уже Овечкин оторвался по полной, зарядив по рамке 3 или 4 раза.

В итоге это численное преимущество «Кэпиталз» реализовали, но сделал это другой русский форвард. Кузнецов бросил не сильно, зато рикошет от ноги Джона Марино полностью дезориентировал Тристана Джерри. Пропустив 8 матчей, Евгений вернулся и сразу забил!

«Вашингтон» в эти минуты смотрелся очень солидно, тем удивительнее, как легко «Пингвинз» смогли перевернуть ход матча. Они начали закрывать соперника в его зоне, уверенно двигали шайбу по периметру, как результат — Сидни Кросби, Майк Мэтисон и Брайан Раст нарисовали на троих сногсшибательную комбинацию. Последнему оставалось лишь не убирать со льда клюшку.

А спустя всего 32 секунды Брэндон Танев без какой-либо эстетики закопал хоккейный снаряд в ворота с пятака и оставил первый период за «Пенс».

До середины второй двадцатиминутки складывалось впечатление, что команды решили создать копию стартового игрового отрезка. Снова крутое начало от «Вашингтона», гол гостей и результативный балл от Кузнецова — на этот раз вернувшийся в состав форвард заработал ассист, но главную роль в голевой атаке сыграли Врана и Оши.

И снова «Питтсбург» ответил на это сразу двумя шайбами — как и в первом периоде одна из них была заброшена после осмысленного розыгрыша, а вторая получилась трудовой. Эти голы заставили вспомнить о вратарской проблеме «Кэпиталз»: Илья Самсонов набирает форму в АХЛ, а Витек Ванечек все больше убеждает, что он не готов к роли первого номера в лучшей лиге мира. Пока Джерри на другом конце площадки крал у соперников минуты большинства и раз за разом тормозил Овечкина с компанией, его чешский коллега не выручал.

Счет 4:2 выглядел для гостей очень тревожно, особенно учитывая тот факт, что их русские звезды смотрелись неважно. Ови не был даже близко похож на самого себя образца недельной давности, а Кузе, несмотря на два набранных очка, явно не хватало игрового ритма и физических кондиций. Впрочем, капитан «Вашингтона» нашел способ помочь команде даже в не самый лучший для себя день.

В одной из последних атак второго периода он на удачу отдал пас в направлении дальнего пятака у ворот «Пингвинз», тем самым подставив Евгения Малкина. Снова растворившийся на льду россиянин действовал слишком вальяжно, позволил Никласу Бэкстрему подбить свою клюшку и серьезно увеличил градус интриги перед третьим игровым отрезком.

Но ни на что большее игроков «Вашингтона» не хватило. В третьем периоде «Питтсбург» много раз был близок к тому, чтобы вернуть себе комфортный отрыв, и в самой концовке добился своего. 6:3 — Овечкин в третий раз за сезон проигрывает самому принципиальному из своих врагов в НХЛ.

Официальный сайт НХЛ

Следующая встреча «Кэпиталз» и «Пингвинз» состоится уже в ночь со вторника на среду по московскому времени.