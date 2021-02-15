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10:17 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» в первом матче после паузы из-за протокола о COVID-19 проиграл «Вегасу»

ТАСС, 15 февраля. «Вегас» обыграл «Колорадо» со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Шайбу забросил Макс Пачиоретти (22-я минута). Российский форвард гостей Валерий Ничушкин провел 300-й матч в регулярных чемпионатах и не отметился результативными действиями.

«Колорадо» провел первый матч с 3 февраля, когда команда вынуждена была уйти на паузу в связи с протоколом лиги о COVID-19. Были перенесены четыре игры с участием команды.

Официальный сайт НХЛ

«Вегас» занимает первое место в Западном дивизионе, имея в активе 21 очко в 13 играх. «Колорадо» идет третьим с 15 очками после 13 встреч. 17 февраля команды вновь встретятся друг с другом.

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1:0
0:0, 1:0, 0:0
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