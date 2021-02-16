«Нью-Джерси» вернул Мальцева из АХЛ после выхода команды из карантина

Вдобавок «Дэвилз» объявили о своем возвращении для практики после долгого карантина. Последний раз «дьяволы» играли 31 января против «Баффало Сейбрз». Тогда же в НХЛ дебютировал Мальцев. После этого матча в коронавирусный протокол НХЛ были включены 10 хоккеистов. Мальцев не был отстранен от игр НХЛ согласно протоколу о COVID-19 и принял участие в матче АХЛ.