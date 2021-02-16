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10:15 (мск), источник: Sport24

«Нью-Джерси» вернул Мальцева из АХЛ после выхода команды из карантина

«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте сообщил, что вернул российского форварда Михаила Мальцева из фарм-клуба в «Бингемтон Дэвилз» в АХЛ.

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Вдобавок «Дэвилз» объявили о своем возвращении для практики после долгого карантина. Последний раз «дьяволы» играли 31 января против «Баффало Сейбрз». Тогда же в НХЛ дебютировал Мальцев. После этого матча в коронавирусный протокол НХЛ были включены 10 хоккеистов. Мальцев не был отстранен от игр НХЛ согласно протоколу о COVID-19 и принял участие в матче АХЛ.

Мальцев был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2016 года в четвертом раунде под общим 102-м номером. В АХЛ за «Бингемтон» в прошлом сезоне он провел 49 встреч, в которых набрал 21 (11+10) очко.

В следующем матче «Нью-Джерси», за который помимо Мальцева выступают Никита Гусев и Дмитрий Куликов, сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 17 февраля, начало — 03:00 мск.

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