«Нью-Джерси» вернул Мальцева из АХЛ после выхода команды из карантина
«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте сообщил, что вернул российского форварда Михаила Мальцева из
«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте сообщил, что вернул российского форварда Михаила Мальцева из
Вдобавок «Дэвилз» объявили о своем возвращении для практики после долгого карантина. Последний раз «дьяволы» играли 31 января против «Баффало Сейбрз». Тогда же в НХЛ дебютировал Мальцев. После этого матча в коронавирусный протокол НХЛ были включены 10 хоккеистов. Мальцев не был отстранен от игр НХЛ согласно протоколу о COVID-19 и принял участие в матче АХЛ.
Мальцев был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ 2016 года в четвертом раунде под общим 102-м номером. В АХЛ за «Бингемтон» в прошлом сезоне он провел 49 встреч, в которых набрал 21 (11+10) очко.
В следующем матче «Нью-Джерси», за который помимо Мальцева выступают Никита Гусев и Дмитрий Куликов, сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоится 17 февраля, начало — 03:00 мск.