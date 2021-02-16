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10:16 (мск), источник: ТАСС

Матч НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за экстремальных погодных условий

ТАСС, 16 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» — «Нэшвилл» перенесен из-за экстремальных погодных условий в Далласе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Матч должен был пройти 16 февраля, однако тяжелые погодные условия привели к отключению электроэнергии в Далласе, из-за чего по совету мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игру на неопределенный срок.

«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды из-за массового заражения игроков коронавирусом. «Нэшвилл» занимает седьмое место с 12 очками в 15 играх.

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