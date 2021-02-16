Матч НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за экстремальных погодных условий
ТАСС, 16 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» — «Нэшвилл» перенесен
ТАСС, 16 февраля. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» — «Нэшвилл» перенесен
Матч должен был пройти 16 февраля, однако тяжелые погодные условия привели к отключению электроэнергии в Далласе,
«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды