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10:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торонто» обменял Коршкова в «Каролину» на Гальченюка

«Торонто» произвел обмен игроками с «Каролиной», сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

Канадский клуб получил форварда «Харрикейнз» Алекса Гальченюка взамен на форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски. Ранее Гальченюк, который начал сезон в «Оттаве», был выставлен на драфт отказов.

Коршков в текущем сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 53 матчах 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко.

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