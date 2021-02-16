В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря. Варламов выручил команду, щитком переведя шайбу в штангу: видео
Семен в этой регулярке очень хорош.
Семен в этой регулярке очень хорош.
«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда.
Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определённое время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем.
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После очень крутого плей-офф-2020, 32-летний русский кипер выдает не менее впечатляющую регулярку. Он оформляет шатауты, бьет клубные рекорды и вообще не дает поводов усомниться в том, что должен быть железным первым номером «островитян». Понедельничный матч против «Баффало» исключением не стал.
Главное спасение вечера Варламов совершил уже на 6-й минуте. «Сэйбрз» втроем убежали в контратаку и вывели на бросок шведского форварда Виктора Олофссона. Перед скандинавом было немало пустого пространства, стрелял он, казалось, наверняка, но россиянин успел выбросить щиток, перевел шайбу в штангу, а от нее она вылетела обратно в поле. Не сэйв, а сэйвище! В Америке тут же принялись смаковать этот эпизод — выбирайте, с какого ракурса он выглядит наиболее эффектно.
Варламов вдохновил не только болельщиков, но и партнеров. В концовке первого периода они забили два гола за две минуты. Андерс Ли удачно переправил хоккейный снаряд в ворота после передачи Джоша Бэйли, а
Увы, оформить еще один сухарь Варламову было не суждено. Вдвойне обидно, что испортил все тот Самый Олофссон, которого Семен так эпично тормознул в первом периоде. Во второй двадцатиминутке швед атаковал рамку «Айлендерс» с менее выгодной позиции, но сумел прошить российского голкипера.
Впрочем, Варламов зацикливаться на этой шайбе не стал, а продолжил выручать команду. Отметить стоит еще и вот это спасение на Сэме Райнхарте, а всего у Семена набралось 20 отраженных бросков. Если так пойдет и дальше, Ламорелло