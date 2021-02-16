Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Автомобилист
01
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Анахайм Дакс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
56
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
46
Хоккей. НХЛ
15.02
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
10
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
10:30 (мск), источник: Sport24

В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря. Варламов выручил команду, щитком переведя шайбу в штангу: видео

Семен в этой регулярке очень хорош.

Наверх

«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда.

Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определённое время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем.

На днях генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло открыто поддержал новичка команды Илью Сорокина. Поступок босса нью-йоркского клуба понять можно — российскому вратарю добрые слова сейчас точно не повредят. Он отправлялся за океан в статусе безоговорочно лучшего голкипера КХЛ, но в Северной Америке что-то пошло не так — из 14 стартовых матчей регулярного чемпионата он сыграл только в 3. Отчасти виноват скомканный дебют, о котором вспомнил Ламорелло: Сорокин узнал о том, что будет стартовым вратарем только на разминке и в итоге все закончилось разгромом от «Рейнджерс» со счетом 0:5. Но проблема не только в той относительном провале.

В непонятной ситуации, сложившейся вокруг Сорокина, — его очень долго ждали в «Нью-Йорке», а теперь не дают практики — «виноват» и его сменщик Семен Варламов.

После очень крутого плей-офф-2020, 32-летний русский кипер выдает не менее впечатляющую регулярку. Он оформляет шатауты, бьет клубные рекорды и вообще не дает поводов усомниться в том, что должен быть железным первым номером «островитян». Понедельничный матч против «Баффало» исключением не стал.

Главное спасение вечера Варламов совершил уже на 6-й минуте. «Сэйбрз» втроем убежали в контратаку и вывели на бросок шведского форварда Виктора Олофссона. Перед скандинавом было немало пустого пространства, стрелял он, казалось, наверняка, но россиянин успел выбросить щиток, перевел шайбу в штангу, а от нее она вылетела обратно в поле. Не сэйв, а сэйвище! В Америке тут же принялись смаковать этот эпизод — выбирайте, с какого ракурса он выглядит наиболее эффектно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Варламов вдохновил не только болельщиков, но и партнеров. В концовке первого периода они забили два гола за две минуты. Андерс Ли удачно переправил хоккейный снаряд в ворота после передачи Джоша Бэйли, а Жану-Габриэлю Пажо удался крутейший бросок над плечом у Линуса Улльмарка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Увы, оформить еще один сухарь Варламову было не суждено. Вдвойне обидно, что испортил все тот Самый Олофссон, которого Семен так эпично тормознул в первом периоде. Во второй двадцатиминутке швед атаковал рамку «Айлендерс» с менее выгодной позиции, но сумел прошить российского голкипера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Варламов зацикливаться на этой шайбе не стал, а продолжил выручать команду. Отметить стоит еще и вот это спасение на Сэме Райнхарте, а всего у Семена набралось 20 отраженных бросков. Если так пойдет и дальше, Ламорелло все-таки придется отправить Сорокина в АХЛ — отдавать игровое время его соотечественник не намерен.

Баффало Сэйбрз
1:3
0:2, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
 Олимпийская чемпионка: «Мне стыдно, что я живу в России. Посмотрите, что происходит вокруг!»
«А если бы я была без трусиков?» Бывшая жена украинского футболиста осудила подругу за свое откровенное фото
Теннисист из Владикавказа переписал историю Australian Open
Русские творят сенсацию в Канаде. Зуб и Дадонов добили «Торонто»
Дуэль Месси и Мбаппе, поражение «Ливерпуля»: Топ ставок дня
«Фиорентина» не даст Кокорину пользоваться услугами массажиста
Главный тренер сборной России по биатлону ответил на критику
В Канаде установлен рекорд по продолжительности игры в хоккей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь