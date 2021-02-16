В Америке смакуют крутое спасение русского вратаря. Варламов выручил команду, щитком переведя шайбу в штангу: видео

«Мы сделаем всё, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним всё нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждёт огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда.

Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определённое время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем.

На днях генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло открыто поддержал новичка команды Илью Сорокина. Поступок босса нью-йоркского клуба понять можно — российскому вратарю добрые слова сейчас точно не повредят. Он отправлялся за океан в статусе безоговорочно лучшего голкипера КХЛ, но в Северной Америке что-то пошло не так — из 14 стартовых матчей регулярного чемпионата он сыграл только в 3. Отчасти виноват скомканный дебют, о котором вспомнил Ламорелло: Сорокин узнал о том, что будет стартовым вратарем только на разминке и в итоге все закончилось разгромом от «Рейнджерс» со счетом 0:5. Но проблема не только в той относительном провале.

В непонятной ситуации, сложившейся вокруг Сорокина, — его очень долго ждали в «Нью-Йорке», а теперь не дают практики — «виноват» и его сменщик Семен Варламов.

После очень крутого плей-офф-2020, 32-летний русский кипер выдает не менее впечатляющую регулярку. Он оформляет шатауты, бьет клубные рекорды и вообще не дает поводов усомниться в том, что должен быть железным первым номером «островитян». Понедельничный матч против «Баффало» исключением не стал.

Главное спасение вечера Варламов совершил уже на 6-й минуте. «Сэйбрз» втроем убежали в контратаку и вывели на бросок шведского форварда Виктора Олофссона. Перед скандинавом было немало пустого пространства, стрелял он, казалось, наверняка, но россиянин успел выбросить щиток, перевел шайбу в штангу, а от нее она вылетела обратно в поле. Не сэйв, а сэйвище! В Америке тут же принялись смаковать этот эпизод — выбирайте, с какого ракурса он выглядит наиболее эффектно.

Варламов вдохновил не только болельщиков, но и партнеров. В концовке первого периода они забили два гола за две минуты. Андерс Ли удачно переправил хоккейный снаряд в ворота после передачи Джоша Бэйли, а Жану-Габриэлю Пажо удался крутейший бросок над плечом у Линуса Улльмарка.

Увы, оформить еще один сухарь Варламову было не суждено. Вдвойне обидно, что испортил все тот Самый Олофссон, которого Семен так эпично тормознул в первом периоде. Во второй двадцатиминутке швед атаковал рамку «Айлендерс» с менее выгодной позиции, но сумел прошить российского голкипера.