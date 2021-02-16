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10:40 (мск), источник: Sport24

Русские сотворили сенсацию в Канаде! Зуб впервые забил в НХЛ, а Дадонов добил «Торонто» двумя голами

«Оттава» отыгралась с 1:5 у лидера чемпионата.

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«Оттава» — абсолютно худшая команда нынешнего сезона НХЛ, в 16 матчах у нее было всего две победы. Все это делает ее лакомым кусочком для соперников по Северному дивизиону. Несмотря на то, что «Сенаторз» постоянно проигрывают, они играют весело, много пропускают и много забивают. Нередко полезными действиями в столице Канады отмечаются русские хоккеисты, которых там четыре человека. На прошлой неделе Артем Анисимов был выставлен на драфт отказов, но оттуда центрфорварда никто не забрал, и он вновь вернулся в состав. С недавних пор железным кандидатом на попадание в заявку стал Артем Зуб, пропустивший старт регулярки. Именно 25-летний русский защитник фактически стал тем человеком, кто начал просто невероятный камбэк в матче с «Торонто».

«Мэйпл Лифс» довольно быстро открыли счет. Уже на седьмом минуте Мэттьюс забил, продлив свою результативную серию до 13 матчей. Чуть позже Остон оформил дубль, тем самым в последних 55 матчах (с учетом прошлого сезона) у него 49 голов. Хозяева льда с серьезным преимуществом вели по броскам. И даже шайба Дрейка Батерсона (сделал 1:2) не смутила лидера сезона.

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Ударным у «Торонто» получился второй период — команда забила три гола. Отметился заброшенной шайбой даже 41-летний Джон Торнтон. Забило и третье звено, в котором играет Илья Михеев. Но русский форвард остался без очков — все сделали его партнеры. Другой россиянин Александр Барабанов не попал в состав, новичок из Санкт-Петербурга вообще крайне редко получает шанс.

«Оттава», пропустив пять шайб, не слишком расстраивалась и продолжала ждать ошибок соперника. И дождалась. В конце второго периоде второй гол в ворота Андерсона забил Пол, но тогда, правда, ничего не предвещало огненной концовки. Самое интересное случилось после перерыва: в начале третьего периода Зуб выскочил со скамейки штрафников и забил. Первый гол в НХЛ в исполнении дебютанта получился эффектным. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что хабаровчанин может набирать очки в лучшей лиге мира. Артем забил в своем восьмом матче в сезоне, до этого у него было две передачи.

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Русский защитник вообще одно из открытий этого сезона. В начале чемпионата он находился в запасе, терпеливо ждал шанса и, выйдя на лед, выглядел крайне уверенно в новой для себя лиге. В «Сенаторз» ему сразу стали давать по 15−18 минут игрового времени, порой даже выпуская в неравных составах (в меньшинстве). К Зубу нет вопросов по игре в обороне, свою работу он делает хорошо, а теперь еще показывает, что может помогать атаке.

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Гол Зуба подарил матчу интригу. Через несколько минут Браун сократил отставание в счете до минимума, и стало совсем интересно. 5:5 мог делать Штюцле, но немец не смог реализовать свой момент. В концовке «Оттава» чуть не потеряла Зайцева, который бросился под шайбу. Никита в падении закрыл лицо руками, и возможно тем самым избежал серьезного повреждения. Русский защитник смог продолжить встречу.

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За 2:01 до конца третьего периода счет сравнял Евгений Дадонов. Русский форвард в последних встречах разыгрался, а сейчас забил важнейший гол в матче. На «Торонто» было больно смотреть — слишком быстро фаворит расслабился и растерялся.

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Овертайм получился ярким, пусть и не продолжительными. Супермомент был у Марнера, но он им не воспользовался, и шайба оказалась у гостей. И тут включился Дадонов: убежал «один» в ноль и забил. В сумасшедшем матче русские хоккеисты принесли «Оттаве» третью победу в сезоне.

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Торонто Мэйпл Ливз
5:6ОТ
2:1, 3:1, 0:3
Оттава Сенаторз
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