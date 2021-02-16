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10:45 (мск), источник: Sport24

Дубль Волкова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Флоридой»

«Флорида Пантерз» обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:4.

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У победителей по разу отличились Джонатан Юбердо, Оуэн Типпетт, Фрэнк Ватрано, Энтони Дюклер, Александр Барков и Антон Строльман. Голкипер Сергей Бобровский провел игру в запасе.

В составе проигравших дубль сделал Александр Волков, проведя на льду всего 9:27, по голу забили Стивен Стэмкос и Тайлер Джонсон. Михаил Сергачев отыграл 20:25, сделал голевую передачу и нанес 2 броска. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

«Тампа» потерпела 2-е поражение за 3 встречи. «Флорида» выиграла 3-й матч из 4.

Во время загрузки произошла ошибка.
Тампа-Бэй Лайтнинг
4:6
1:1, 3:4, 0:1
Флорида Пантерз
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