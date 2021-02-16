Дадонов признан первой звездой игрового дня в НХЛ
НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.
НХЛ назвала имена трех лучших хоккеистов игрового дня регулярного чемпионата.
Первой звездой признан российский форвард «Оттавы» Евгений Дадонов. Россиянин помог своей команды обыграть «Торонто» (6:5 ОТ), оформив дубль.
Второй звездой дня стал чешский нападающий «Чикаго» Доминик Кубалик, который тоже забросил две шайбы в игре с «Детройтом» (3:2 ОТ).
Третьей звездой дня признали нападающего «Каролины» Брока Макгинна, на счету которого 4 (2+2) набранных очка в победной игре с «Коламбусом» (7:3).