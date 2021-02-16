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18:45 (мск), источник: ТАСС

Второй матч НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за погодных условий

ТАСС, 16 февраля. Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за экстремальных погодных условий в Далласе. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

Ранее НХЛ перенесла матч команд, который должен был состояться в ночь на 16 февраля. Причиной переноса стали тяжелые погодные условия, которые привели к отключению электроэнергии в Далласе, из-за чего по совету мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игру на неопределенный срок.

После переговоров с офисом мэра Далласа было принято решение перенести и вторую игру «Далласа» и «Нэшвилла», которая должна была пройти в ночь на 17 февраля.

«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды из-за массового заражения игроков коронавирусом. «Нэшвилл» занимает седьмое место с 12 очками в 15 играх.

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