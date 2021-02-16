Второй матч НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за погодных условий

Ранее НХЛ перенесла матч команд, который должен был состояться в ночь на 16 февраля. Причиной переноса стали тяжелые погодные условия, которые привели к отключению электроэнергии в Далласе, из-за чего по совету мэра города Эрика Джонсона НХЛ приняла решение отложить игру на неопределенный срок.

После переговоров с офисом мэра Далласа было принято решение перенести и вторую игру «Далласа» и «Нэшвилла», которая должна была пройти в ночь на 17 февраля.