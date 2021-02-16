Второй матч НХЛ между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен из-за погодных условий
ТАСС, 16 февраля. Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен
ТАСС, 16 февраля. Еще один матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Далласом» и «Нэшвиллом» перенесен
Ранее НХЛ перенесла матч команд, который должен был состояться в ночь на 16 февраля. Причиной переноса стали тяжелые погодные условия, которые привели к отключению электроэнергии в Далласе,
После переговоров с офисом мэра Далласа было принято решение перенести и вторую игру «Далласа» и «Нэшвилла», которая должна была пройти в ночь на 17 февраля.
«Даллас» занимает шестую строчку в таблице Центрального дивизиона, набрав 14 очков в 12 матчах. В начале сезона НХЛ перенесла первые четыре матча команды