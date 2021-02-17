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10:09 (мск), источник: ТАСС

«Детройт» вызвал Евгения Свечникова в основной состав команды из фарм-клуба

ТАСС, 17 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» вернул в основной состав российского нападающего Евгения Свечникова. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2020

11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что «Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после этого игрока может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Свечников провел три игры за фарм-клуб «Гранд Рапидс Гриффинс», представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL), и набрал два очка (гол + результативная передача).

Россиянин попал в список игроков, доступных для участия в матче НХЛ в случае травмы или заражения одного из хоккеистов «Детройта».

В прошлом сезоне Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча, результативными действиями не отметился. За «Гранд Рапидс Гриффинс» он сыграл 51 матч, в котором набрал 25 (11 шайб + 14 передач) очков. В августе 2020 года хоккеист продлил соглашение с «Детройтом» на один сезон.

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