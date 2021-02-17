«Детройт» вызвал Евгения Свечникова в основной состав команды из фарм-клуба

11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что «Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после этого игрока может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в фарм-клуб.

Свечников провел три игры за фарм-клуб «Гранд Рапидс Гриффинс», представляющий Американскую хоккейную лигу (AHL), и набрал два очка (гол + результативная передача).

Россиянин попал в список игроков, доступных для участия в матче НХЛ в случае травмы или заражения одного из хоккеистов «Детройта».