«Детройт» вызвал Евгения Свечникова в основной состав команды из фарм-клуба
ТАСС, 17 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» вернул в основной состав российского нападающего Евгения Свечникова. Об этом сообщает
ТАСС, 17 февраля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт» вернул в основной состав российского нападающего Евгения Свечникова. Об этом сообщает
11 января журналист The Athletic Макс Балтмэн сообщил, что «Детройт» выставил Свечникова на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после этого игрока может забрать любой клуб лиги в течение суток. Если этого не происходит, хоккеист отправляется в
Свечников провел три игры за
Россиянин попал в список игроков, доступных для участия в матче НХЛ в случае травмы или заражения одного из хоккеистов «Детройта».
В прошлом сезоне Свечников провел в регулярном чемпионате НХЛ четыре матча, результативными действиями не отметился. За «Гранд Рапидс Гриффинс» он сыграл 51 матч, в котором набрал 25 (11 шайб + 14 передач) очков. В августе 2020 года хоккеист продлил соглашение с «Детройтом» на один сезон.