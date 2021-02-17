Овечкин пахал в обороне и бросался на лед за шайбой. Русский снайпер не забил, зато наконец-то победил «Питтсбург»

Сколько не критикуй календарь нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, найти позитивные моменты можно и в нем. Например, он подарил нам сразу 8 серий одного из самых принципиальных противостояний последних полутора десятка лет — «Вашингтон» против «Питтсбурга». Да, можно предположить, что самые яркие годы этого противостояния позади, но пока Александр Овечкин, Сидни Кросби и Евгений Малкин в деле, матчи «Кэпиталз» против «Пингвинз» останутся особенным зрелищем.

Три первых игры между этими соперниками в нынешнем сезоне остались за «Пенс». Все встречи получились максимально упорными, но каждый раз команда Майка Салливана оказывалась чуточку удачливее. Его коллегу Питера Лавиолетта такой расклад устроить не мог, перед очередным матчем он решился на радикальные перестановки в составе, воссоединив в первом звене Овечкина и Евгения Кузнецова. Именно русской связке предстояло вытаскивать столичный клуб из ямы с четырьмя поражениями кряду.

В первом периоде о вашингтонских россиянах повода вспоминать не было очень долго. Сначала все внимание на себе собрал словацкий ветеран Здено Хара: кажется, он задался целью как можно скорее отправиться в штрафной бокс. Для этого великан сначала ударил клюшкой по голове Теодорса Блюгерса, а затем все-таки схватил 2 минуты за нарушение попроще.

Интересно, что план Хары чуть не сработал: в меньшинстве его партнеры организовали несколько неплохих прорывов к воротам Тристаном Джерри, ближе всех к голу был Гарнетт Хэтэуэй, но в итоге эпизод с его участием закончился еще одним удалением и 20 секундами в формате «5 на 3». «Кэпиталз» выстояли — силами Витека Ванечека и стоек его ворот.

Выстояли, но еще долгое время приходили в себя. Подавляющее превосходство «Питтсбурга» какое-то время сохранялось и в равных составах, у гостей порою возникали проблемы даже с выходом из собственной зоны, Овечкин и компания не были похожи сами на себя. Перезагружать команду по традиции пришлось капитану — сначала он чуть не заковырял шайбу в ворота «пингвинов», когда Джерри не смог ее нормально зафиксировать с первой попытки, а затем продемонстрировал свой убийственный бросок, но кипер «Пенс» смог зацепить хоккейный снаряд плечом. 0:0 после 20 минут — редчайший случай для матчей этих соперников.

Отличительная черта матчей «Питтсбурга» и «Вашингтона»: их ход нередко переворачивается за несколько секунд. На этот раз такой момент, по всей видимости, случился в раздевалке, потому что сразу после возвращения на лед «Кэпиталз» плотно завладели инициативой и не расставались с ней весь второй период. Соперник им в этом активно способствовал: за первую половину игрового отрезка хоккеисты «Пингвинз» умудрились трижды удалиться. Против лучшего клуба лиги по реализации лишнего, имеющего в составе величайшего снайпера современности, это может стать приговором; но в численном преимуществе у «столичных» не поперло во втором матче подряд.

Зато в равных составах все было в порядке. Через 5 минут после возобновления игры Ник Дженсен отвоевал шайбу у борта, Рихард Паник скинул ее на Конора Шири, а тот перед пламенный привет своей бывшей команде. Выстрел в ближний угол получился очень симпатичным.

А после того, как «Питтсбург» трижды подряд выстоял в большинстве, Якуб Врана во второй раз подчеркнул всю бессмысленность этого мини-подвига хозяев: Ти Джей Оши выдал классную передачу с бэкхенда, а чех почти скопировал бросок Шири. 2:0 ко второму перерыву, Александр Овечкин поучаствовал во всем этом не только тремя бросками в створ, но и вот такой пахотой в обороне, с которой началась голевая атака.

В целом же, это был максимально необычный матч для «Вашингтона». У Овечкина не шло ни в равных составах, ни в большинстве. При этом, вся команда очень собранно и надежно действовала сзади. А на последнем рубеже все подчищал Витек Ванечек, которого в последнее время винили во всех бедах «Кэпиталз». Такой команду Лавиолетта мы еще не видели.