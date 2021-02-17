Русские тащили «Нью-Йорк» даже без Панарина. Но крутые спасения Шестеркина и гол Бучневича не спасли «Рейнджерс»
Виноваты, в том числе, белорус Шарангович и россиянин Мальцев.
Виноваты, в том числе, белорус Шарангович и россиянин Мальцев.
«Если бы он был готов сыграть, то вышел бы на лед. Повторюсь, сейчас его статус “со дня на день”. Мы не думаем, что с ним случилось
После поражения от «Бостона» со счетом 0:1 главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн очень надеялся, что пропустивший матч
По количеству бросков в створ ворот «рейнджеры» проиграли первый период этого матча со счетом 9−16. Если бы не совершенно выдающаяся игра голкипера Игоря Шестеркина, счет к перерыву точно был бы открыт. Он выручал хозяев, когда партнеры пропускали выходы «2 в 1» и позволяли соперникам расстреливать своего вратаря.
И когда «дьяволы» угрожали его воротам по несколько раз за одну атакую. Стоя, сидя, лежа — в любом положении Игорь ловил все.
Период имени Шестеркина (16 спасений) достоин того, чтобы посмотреть все его подвиги за эти 20 минут.
Но бесконечно так продолжаться не могло и через 8 минут после перерыва «Дэвилз»
«Рейнджерс» отыгрались через 4 минуты — постарался Колин Блэкуэлл, но вскоре случилась первая ошибка Шестеркина этим вечером. Впрочем, с его нагрузкой, в этом нет ничего удивительного. Да, после наброса Уилла Бутчера от левого борта русскому вратарю активно мешал все тот же Заха, но ловить шайбу в этой ситуации Игорь был обязан.
Как только возникли проблемы у одного россиянина, ему на помощь пришел другой. Казалось, что хозяева уйдут на второй перерыв с отставанием в счете, но Павлу Бучневичу этого очень не хотелось. Когда все уже готовились отдыхать, до этого не очень заметный российский форвард не очень сильно бросил с левой точки вбрасывания и нашел пространство под рукой у Маккензи Блэквуда.
Но на все старания русских у гостей нашелся белорусский ответ — в середине третьей двадцатиминутки Егор Шарангович подправил шайбу на пятаке, а собраться на еще один камбэк «Рейнджерс» не смогли.
Добил их голом в пустые ворота единственный (в отсуствии Никиты Гусева) россиянин в составе «Дэвилз» Михаил Мальцев. 5:2 — в ближайшие дни Куинну снова придется отвечать на вопросы о состоянии здоровья Панарина, без него прервать серию поражений, которая уже растянулась на 4 матча, «Нью-Йорку» будет очень сложно.