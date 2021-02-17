Русскому вратарю в США не давали играть 2 недели. Сорокин вернулся, потащил 20 бросков и оформил первый «сухарь»!
А еще пошутил на
А еще пошутил на
Илья Сорокин ждал этого момента 16 дней. 1 февраля он потерпел третье поражение в трех матчах за «Айлендерс» и надолго присел на скамейку запасных. Команда стабильно набирала очки, Семен Варламов серьезных поводов усомниться в себе на давал, поводов возвращать в состав новичка у Барри Тротца не было. Российские болельщики начали волноваться, что Илью
«Мы сделаем все, что будет правильно для Ильи и для команды, не иначе. Но мы чувствуем, что с ним все нормально, что он в порядке. К сожалению, его первое выступление в НХЛ состоялось при неудачных обстоятельствах, но он очень талантливый и преданный делу молодой человек, его ждет огромный успех. Если мы посчитаем правильным дать ему несколько матчей в АХЛ, то отправим его туда.
Но прямо сейчас Илья способен играть здесь, в НХЛ. Это уникальный год, и нужно принимать множество сбалансированных решений. Мы сделаем это в определенное время, если посчитаем, что ему необходимо сыграть несколько матчей в АХЛ. На данный момент мы так не считаем.
Очередной шанс
В проигранных Сорокиным матчах казалось, что партнеры не очень верят в новичка, что не в лучшую сторону сказывается на их игре. Сегодня все было иначе. Илья ловил все, а полевые игроки островитян, видя это, уже до первого перерыва сделали многое для победы. Андерс Ли замкнул шикарнейшую передачу Ноа Добсона.
А
Второй период остался без голов, зато его украсило спасение Сорокина. Кажется, поймавший кураж россиянин в этом эпизоде немного сыграл на зрителей — действовал не только эффективно, но и эффектно.
Перед третьей двадцатиминуткой Сорокин мог начать мечтать о своем первом американском сухаре. Но все чуть не испортил швед Виктор Олоффсон, который сутками ранее сорвал шатаут Семену Варламову. Скандинав снова реализовал большинство, но на этот раз в дело вмешались судьи, в ходе видеопросмотра разглядевшие в голевой атаке оффсайд.
Сорокин отблагодарил арбитров самым сумасшедшим спасением вечера — казалось, хоккеист «Баффало» бросает наверняка, но Илья сумел переместиться из угла в угол после крутого паса на дальнюю штангу.
В итоге русский новичок отразил все 20 попыток «Баффало» и честно заработал свой первый сухарь в НХЛ. А вместе с ним и заслуженные обнимашки от партнеров, включая, конечно же, Семена Варламова.
Матч на ноль точно придал Сорокину уверенности, во время послематчевого общения с журналистами он успел даже пошутить. Когда вратаря спросили, чем ему запомнится первая победа в НХЛ, он ответил: «Видеопросмотром».