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10:52 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кингз» победили «Миннесоту», у Капризова «-2»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:0.

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Источник: AP 2020

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и Дрю Даути. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 20.54 на площадке сделал пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 19 и 21 февраля «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Аризоной Койотс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет с «Анахайм Дакс».

В других матчах игрового дня «Колорадо» обыграл «Вегас» (3:2), «Баффало» уступил «Айлендерс» (0:3), «Рейнджерс» проиграли «Дэвилз» (2:5), а «Кэпиталз» оказались сильнее «Пингвинз» (3:1).

Лос-Анджелес Кингз
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Миннесота Уайлд
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