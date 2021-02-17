«Кингз» победили «Миннесоту», у Капризова «-2»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джарет Андерсон-Долан, Тревор Мур, Дастин Браун и Дрю Даути. Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов за 20.54 на площадке сделал пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Следующие матчи 19 и 21 февраля «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Аризоной Койотс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет с «Анахайм Дакс».