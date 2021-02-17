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12:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сорокин признан первой звездой дня в НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (3:0) и стал первой звездой дня в НХЛ.

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Источник: Спорт-Экспресс

25-летний россиянин отразил все 20 бросков по своим воротам. Второй звездой дня стал голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, сделавший шатаут с 28 сейвами в игре с «Миннесотой» (4:0). Третьей звездой признали форварда «Нью-Джерси» Янне Куоканнена, финн отдал три результативные передачи в матче с «Рейнджерс» (5:2).

25-летний россиянин стал седьмым новичком в истории команды с шатаутом. Также Сорокин был признан первой звездой матча с «Баффало».

Сорокин выступает за «Айлендерс» с сезона-2020/21. На его счету 4 матча в НХЛ при 89,5 процента отраженных бросков.

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