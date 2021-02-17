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16:34 (мск), источник: Sport24

Кузнецов надеется сыграть на Олимпиаде-2022, несмотря на дисквалификацию

Нападающий Вашингтона Евгений Кузнецов в интервью корреспонденту Sport24 Алене Гребеньковой оценил свои шансы принять участие в Олимпийских играх в составе сборной России.

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Источник: Sport24

В августе 2019 года Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе хоккеиста, взятой во время чемпионата мира-2019 в Словакии, были обнаружены следы кокаина.

— Слова Романа Ротенберга: «Что касается Кузнецова, мы всегда боремся за своих игроков. Будем консультироваться с юристами. На сегодняшний день у него дисквалификация на четыре года, но мы будем бороться». Вы верите, что у вас есть шанс сыграть на играх 2022?

— Почему нет? Никаких связей с Романом Борисовичем на этот счет не было, но у меня есть свои юристы и агенты, — сказал форвард. — В правильное время они поговорят с нужными людьми, узнают, как обстоят дела. Если ФХР поможет, это будет большая поддержка, потому что без них все равно никуда, и слово Романа Борисовича там значит многое. Если они смогут помочь, то наша сборная получит центрального нападающего, который, надеюсь, еще может играть (смеется).

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