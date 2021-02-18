«Каролина» уступила «Флориде» в матче НХЛ. Свечников отдал голевую передачу
ТАСС, 18 февраля. «Флорида» в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Каролину» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 18 февраля. «Флорида» в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Каролину» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо (31-я, 63-я минуты), Алекс Веннберг (44), Юхо Ламмикко (53). В составе «Каролины» голами отметились Джордан Стаал (19), Себастьян Ахо (19), Винсент Трочек (54).
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал одну голевую передачу. Россияинин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 14 очков (6 голов + 8 передач) в 14 матчах нынешнего сезона.
«Флорида» поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. «Каролина» находится на третьей позиции с 21 очком за 14 игр.
Следующий матч «Флорида» проведет 20 февраля в гостях против «Детройта». «Каролина» в тот же день примет «Чикаго».