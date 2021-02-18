«Каролина» уступила «Флориде» в матче НХЛ. Свечников отдал голевую передачу

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xhKFAZjpkeE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За «Флориду» отличились Джонатан Юбердо (31-я, 63-я минуты), Алекс Веннберг (44), Юхо Ламмикко (53). В составе «Каролины» голами отметились Джордан Стаал (19), Себастьян Ахо (19), Винсент Трочек (54).

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отдал одну голевую передачу. Россияинин отметился результативным действием в четвертом матче подряд, всего на его счету 14 очков (6 голов + 8 передач) в 14 матчах нынешнего сезона.

«Флорида» поднялась на первое место в таблице Центрального дивизиона, набрав 22 очка в 14 матчах. «Каролина» находится на третьей позиции с 21 очком за 14 игр.

Следующий матч «Флорида» проведет 20 февраля в гостях против «Детройта». «Каролина» в тот же день примет «Чикаго».