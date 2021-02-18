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09:57 (мск), источник: Sport24

Панарин восстановится к матчу с «Филадельфией»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин восстановился после травмы.

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По словам главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, россиянин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз».

Панарин получил травму нижней части тела 11 февраля в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Из-за повреждения Артемий пропустил игру против «Бостон Брюинз» (0:1, 13 февраля) и встречу против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5, 17 февраля).

В регулярном чемпионате сезона-2020/21 29-летний Панарин провел 12 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.

Матч «Филадельфия» — «Рейнджерс» состоится 19 февраля, начало — в 03:00 мск.

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