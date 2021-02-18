Панарин восстановится к матчу с «Филадельфией»

По словам главного тренера «Рейнджерс» Дэвида Куинна, россиянин сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз».

Панарин получил травму нижней части тела 11 февраля в матче с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ). Из-за повреждения Артемий пропустил игру против «Бостон Брюинз» (0:1, 13 февраля) и встречу против «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5, 17 февраля).

В регулярном чемпионате сезона-2020/21 29-летний Панарин провел 12 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.