«Торонто» победил «Оттаву», Михеев без очков
В ночь на 14 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 2:1.
В ночь на 14 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 2:1.
Автором победного гола стал Остон Мэттьюс. Еще один гол за «Торонто» забил Александр Керфут. Нападающий Илья Михеев очков не набрал.
У «Сенаторз» отличился Брэди Ткачук. Российские игроки Артем Зуб, Никита Зайцев, Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отличились.
В другом матче «Детройт Ред Уингз» уступил «Чикаго Блэкхокс» — 0:2. Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрал. Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду более 14 минут.