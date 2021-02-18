«Торонто» победил «Оттаву», Михеев без очков

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5H46bfSAU6c" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Автором победного гола стал Остон Мэттьюс. Еще один гол за «Торонто» забил Александр Керфут. Нападающий Илья Михеев очков не набрал.

У «Сенаторз» отличился Брэди Ткачук. Российские игроки Артем Зуб, Никита Зайцев, Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отличились.