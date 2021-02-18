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09:59 (мск), источник: Sport24

«Торонто» победил «Оттаву», Михеев без очков

В ночь на 14 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз». Встреча завершилась победой «Мэйпл Лифс» со счетом 2:1.

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Автором победного гола стал Остон Мэттьюс. Еще один гол за «Торонто» забил Александр Керфут. Нападающий Илья Михеев очков не набрал.

У «Сенаторз» отличился Брэди Ткачук. Российские игроки Артем Зуб, Никита Зайцев, Артем Анисимов и Евгений Дадонов результативными действиями не отличились.

В другом матче «Детройт Ред Уингз» уступил «Чикаго Блэкхокс» — 0:2. Защитник «Блэкхокс» Никита Задоров очков не набрал. Нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду более 14 минут.

Торонто Мэйпл Ливз
2:1
0:0, 1:1, 1:0
Оттава Сенаторз
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