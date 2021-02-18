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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид набрал 500-е очко в лиге

«Эдмонтон» 18 февраля в матче регулярного сезона НХЛ дома обыграл «Виннипег» (3:2).

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Дублем в составе «Ойлерс» отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, две результативные передачи в свой актив записал Коннор Макдэвид. 24-летний канадец в данном матче набрал 500-е и 501-е очко в НХЛ.

После этой победы «Эдмонтон» стал третьим в Северном дивизионе с 20 очками, у «Виннипега» 19 очков и четвертое место.

Эдмонтон Ойлерз
3:2
2:1, 1:0, 0:1
Виннипег Джетс
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