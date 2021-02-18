«Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид набрал 500-е очко в лиге
«Эдмонтон» 18 февраля в матче регулярного сезона НХЛ дома обыграл «Виннипег» (3:2).
«Эдмонтон» 18 февраля в матче регулярного сезона НХЛ дома обыграл «Виннипег» (3:2).
Дублем в составе «Ойлерс» отличился немецкий форвард Леон Драйзайтль, две результативные передачи в свой актив записал Коннор Макдэвид. 24-летний канадец в данном матче набрал 500-е и 501-е очко в НХЛ.
После этой победы «Эдмонтон» стал третьим в Северном дивизионе с 20 очками, у «Виннипега» 19 очков и четвертое место.