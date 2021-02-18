Белорусский игрок НХЛ рассказал о путающих его с русским американцах
Белорусский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович в эфире «Матч ТВ» рассказал о путающих его с русскими американцах.
Белорусский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович в эфире «Матч ТВ» рассказал о путающих его с русскими американцах.
«Тут в Америке меня часто называют русским. Потому что про Беларусь они еще маловато
В январе этого года одноклубник Шаранговича Пи Кей Суббан допустил ошибку, поздравив форварда с первой шайбой в НХЛ. Он использовал эмодзи с российским флагом, однако затем исправил ошибку: «Матушка Беларусь, моя ошибка. Егор, давай вперед».
Шарангович выступает в США с 2018 года. Два первых сезона он провел в клубе АХЛ «Бингемтон Девилс», с этого сезона он играет за «Нью-Джерси». Нападающий привлекается к играм за сборную Белоруссии.