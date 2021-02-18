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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Белорусский игрок НХЛ рассказал о путающих его с русским американцах

Белорусский игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилс» Егор Шарангович в эфире «Матч ТВ» рассказал о путающих его с русскими американцах.

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Источник: Reuters

«Тут в Америке меня часто называют русским. Потому что про Беларусь они еще маловато все-таки знают. Но в команде я уже вроде бы всех переучил», — заявил Шарангович. 22-летний спортсмен добавил, что во время выступления в Американской хоккейной лиге (АХЛ) его тоже постоянно называли русским, но он многим объяснил разницу.

В январе этого года одноклубник Шаранговича Пи Кей Суббан допустил ошибку, поздравив форварда с первой шайбой в НХЛ. Он использовал эмодзи с российским флагом, однако затем исправил ошибку: «Матушка Беларусь, моя ошибка. Егор, давай вперед».

Шарангович выступает в США с 2018 года. Два первых сезона он провел в клубе АХЛ «Бингемтон Девилс», с этого сезона он играет за «Нью-Джерси». Нападающий привлекается к играм за сборную Белоруссии.

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