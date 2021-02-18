Белорусский игрок НХЛ рассказал о путающих его с русским американцах

«Тут в Америке меня часто называют русским. Потому что про Беларусь они еще маловато все-таки знают. Но в команде я уже вроде бы всех переучил», — заявил Шарангович. 22-летний спортсмен добавил, что во время выступления в Американской хоккейной лиге (АХЛ) его тоже постоянно называли русским, но он многим объяснил разницу.