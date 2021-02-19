Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Остон Мэттьюс (11-я, 19-я минуты), Джо Торнтон (17), Илья Михеев (22), Митчелл Марнер (24), Уилльям Нюландер (32), Джон Таварес (57). За «Оттаву» отличились Тим Штюцле (18), Коннор Браун (28), Дрейк Батерсон (52).

Михеев забросил свою вторую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету российского нападающего 28 очков (10 голов + 18 передач) в 56 матчах за «Торонто». Его одноклубник Торнтон также отметился двумя результативными передачами, став самым возрастным игроком в истории команды (41 год 231 день), кому удалось набрать три и более очков за игру. Он превзошел достижение Карла Брюэра, установленное им 7 января 1980 года в игре против «Питтсбурга» в возрасте 41 года 78 дней. Выступающие за «Оттаву» россияне Никита Зайцев, Артем Зуб и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

«Торонто» набрал 28 очков в 18 матчах и укрепился на первом месте таблицы Северного дивизиона. «Оттава» с 9 очками за 19 игр занимает последнюю, восьмую позицию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/9lMCMtGuj4k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Торонто» 21 февраля сыграет на выезде против «Монреаля», который на следующий день встретится в гостях с «Оттавой».

В других матчах игрового дня «Вашингтон» дома обыграл «Баффало» (3:1), капитан хозяев Александр Овечкин отдал голевую передачу. Российский форвард вошел в число 100 лучших ассистентов в истории НХЛ (581 передача). Первое место занимает канадец Уэйн Гретцки, который за всю карьеру сделал 1963 голевых паса.

В еще одной игре дня «Коламбус» на своей площадке победил «Нэшвилл» (3:0), результативные пасы на свой счет записали Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.