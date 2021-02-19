Овечкина заклинило — он мучится без голов 10 периодов! Конкуренты убегают вперед, «Вашингтон» справляется без него
Засуха Александра Великого продолжается.
Засуха Александра Великого продолжается.
«Иногда я нахожусь рядом с ним, и мне не совсем понятно, как у него получаются
Так свое видение снайперских подвигов Александра Овечкина в недавнем интервью Sport24 описывал Евгений Кузнецов. Спорить с форвардом «Вашингтона» невозможно, только вот в этом сезоне голевому голоду капитана «Кэпиталз» постоянно мешают внешние обстоятельства. То его самого отстранят за нарушение
Почти весь первый период Овечкин был малозаметен, за создание голевых шансов отвечали другие люди. Сэм Райнхарт заставил звенеть сразу две стойки за спиной у Витека Ванечека.
А Конор Шири так уверовал, что
Так бы и закончилась двадцатиминутка унылыми нулями, но ближе к перерыву «Сэйбрз» совершили непозволительную ошибку. Точнее, сразу две. Сначала удалились, а затем бросили в полном одиночестве Овечкина. Алекс бросал два раз, доставить шайбу за линию не смог, но доставил ее за спину Улльмарку, чем и воспользовался его друг Никлас Бэкстрем — 1:0.
581-я результативная передача в карьере позволила капитану «Вашингтона» ворваться в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ. С его снайперскими подвигами это, конечно, не сравнится, но событие тоже в
Но естественно от Ови все ждут голов — а с этим и во второй двадцатиминутке матча с «Баффало» ничего не вышло. И ведь не скажешь, что капитан «Кэпиталз» не старался — наоборот, он был одним из самых активных игроков на льду. Искал моменты, бросал, хитовал. Увы, все безрезультатно. Пока Остон Мэттьюс в параллельном матче продолжал создавать себе отрыв в снайперской гонке, заколачивая шайбы в ворота несчастной «Оттавы», русский нападающий не забил в девятом периоде подряд. За неимением других поводов, твиттеру «Вашингтона» приходится восхищаться даже прической Александра Великого.
Безголевые мучения лидера не помешали его партнерам увеличить свое преимущество — снова помогло удаление. На этот раз, удаление игрока «Кэпиталз». «Баффало» допустил кошмарную ошибку в большинстве, Том Уилсон умчался к воротам «Сэйбрз» на пару с Ником Даудом, но зарешал эпизод самостоятельно. 2:0 после 40 минут.
Ничего не изменилось и в третьем периоде — активность и агрессия Овечкина были безрезультатны, партнеры продолжали делать результат без него. Классная скидка от Джастина Шульца, бросок Ларса Эллера и добивание Шири поставили точку на очковых надеждах «Баффало».
В итоге, 3:1. «Вашингтон» снова победил без голевой помощи своего капитана, который отметил своеобразный юбилей — 10 периодов без заброшенных шайб. Ну, а сам Овечкин, похоже, окончательно расстался с надеждами на очередной «Морис Ришар Трофи». Мюттьюс опережает русского снайпера уже на 11 голов, отыграть такое отставание на короткой дистанции нынешней регулярки почти нереально.