Овечкина заклинило — он мучится без голов 10 периодов! Конкуренты убегают вперед, «Вашингтон» справляется без него

«Иногда я нахожусь рядом с ним, и мне не совсем понятно, как у него получаются какие-то вещи, как это все происходит. Я почерпнул для себя одно: Саша очень голоден до голов. Он постоянно хочет забивать, лезет на ворота, бросает, сколько бы голов ни было. У него есть голевая чуйка, глаза горят. Этому невозможно научиться, с этим нужно родиться».

Так свое видение снайперских подвигов Александра Овечкина в недавнем интервью Sport24 описывал Евгений Кузнецов. Спорить с форвардом «Вашингтона» невозможно, только вот в этом сезоне голевому голоду капитана «Кэпиталз» постоянно мешают внешние обстоятельства. То его самого отстранят за нарушение ковид-протокола, то вся столичная команда останется без матчей на неделю из-за коронавирусных проблем у соперников. Перед этим незапланированным отпуском Ови выдал суперигру против «Филадельфии», а вот после него набрал лишь одно очко в двух встречах с «Питтсбургом», и то при помощи ассиста. Попробовать прервать начинающуюся засуху великому форварду предтстояло в матче с «Баффало».

Почти весь первый период Овечкин был малозаметен, за создание голевых шансов отвечали другие люди. Сэм Райнхарт заставил звенеть сразу две стойки за спиной у Витека Ванечека.

А Конор Шири так уверовал, что вот-вот начнет праздновать заброшенную шайбу, что не смог бросить мимо почти отыгранного Линуса Улльмарка, подарив скандинаву один из лучших сэйвов в сезоне.

Так бы и закончилась двадцатиминутка унылыми нулями, но ближе к перерыву «Сэйбрз» совершили непозволительную ошибку. Точнее, сразу две. Сначала удалились, а затем бросили в полном одиночестве Овечкина. Алекс бросал два раз, доставить шайбу за линию не смог, но доставил ее за спину Улльмарку, чем и воспользовался его друг Никлас Бэкстрем — 1:0.

581-я результативная передача в карьере позволила капитану «Вашингтона» ворваться в топ-100 лучших ассистентов в истории НХЛ. С его снайперскими подвигами это, конечно, не сравнится, но событие тоже в какой-то степени знаковое.

Но естественно от Ови все ждут голов — а с этим и во второй двадцатиминутке матча с «Баффало» ничего не вышло. И ведь не скажешь, что капитан «Кэпиталз» не старался — наоборот, он был одним из самых активных игроков на льду. Искал моменты, бросал, хитовал. Увы, все безрезультатно. Пока Остон Мэттьюс в параллельном матче продолжал создавать себе отрыв в снайперской гонке, заколачивая шайбы в ворота несчастной «Оттавы», русский нападающий не забил в девятом периоде подряд. За неимением других поводов, твиттеру «Вашингтона» приходится восхищаться даже прической Александра Великого.

Безголевые мучения лидера не помешали его партнерам увеличить свое преимущество — снова помогло удаление. На этот раз, удаление игрока «Кэпиталз». «Баффало» допустил кошмарную ошибку в большинстве, Том Уилсон умчался к воротам «Сэйбрз» на пару с Ником Даудом, но зарешал эпизод самостоятельно. 2:0 после 40 минут.

Ничего не изменилось и в третьем периоде — активность и агрессия Овечкина были безрезультатны, партнеры продолжали делать результат без него. Классная скидка от Джастина Шульца, бросок Ларса Эллера и добивание Шири поставили точку на очковых надеждах «Баффало».