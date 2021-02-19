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11:07 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ. Малкин отдал две голевые передачи

ТАСС, 19 февраля. «Питтсбург» со счетом 4:1 на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2020
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В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (5-я минута), Тэдди Блюгер (39), Джейсон Закер (50), Брайан Раст (57). За «Айлендерс» отличился Брок Нельсон (56).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 6 передачи) в 14 матчах нынешнего сезона. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

«Питтсбург» занимает пятую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков за 15 матчей. «Айлендерс» располагаются на четвертом месте с 19 очками в 16 играх.

Следующий матч команды проведут в Питтсбурге 21 февраля.

В других встречах игрового дня «Нью-Джерси» в гостях победил «Бостон» (3:2), а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде по буллитам обыграл «Филадельфию» (3:2). Нападающие гостей Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились результативными передачами, их одноклубник Александр Георгиев отразил 20 бросков по своим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал голевой пас.

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Питтсбург Пингвинз
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Нью-Йорк Айлендерс
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