«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ. Малкин отдал две голевые передачи

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dXIlYwpl87E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (5-я минута), Тэдди Блюгер (39), Джейсон Закер (50), Брайан Раст (57). За «Айлендерс» отличился Брок Нельсон (56).

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 6 передачи) в 14 матчах нынешнего сезона. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.

«Питтсбург» занимает пятую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков за 15 матчей. «Айлендерс» располагаются на четвертом месте с 19 очками в 16 играх.

Следующий матч команды проведут в Питтсбурге 21 февраля.

В других встречах игрового дня «Нью-Джерси» в гостях победил «Бостон» (3:2), а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде по буллитам обыграл «Филадельфию» (3:2). Нападающие гостей Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились результативными передачами, их одноклубник Александр Георгиев отразил 20 бросков по своим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал голевой пас.