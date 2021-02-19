«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» в матче НХЛ. Малкин отдал две голевые передачи
ТАСС, 19 февраля. «Питтсбург» со счетом 4:1 на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
ТАСС, 19 февраля. «Питтсбург» со счетом 4:1 на своей площадке обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
В составе победителей голами отметились Сидни Кросби (5-я минута), Тэдди Блюгер (39), Джейсон Закер (50), Брайан Раст (57). За «Айлендерс» отличился Брок Нельсон (56).
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал два голевых паса. Всего на счету россиянина 9 очков (3 гола + 6 передачи) в 14 матчах нынешнего сезона. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска по своим воротам.
«Питтсбург» занимает пятую позицию в таблице Восточного дивизиона, набрав 17 очков за 15 матчей. «Айлендерс» располагаются на четвертом месте с 19 очками в 16 играх.
Следующий матч команды проведут в Питтсбурге 21 февраля.
В других встречах игрового дня «Нью-Джерси» в гостях победил «Бостон» (3:2), а «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде по буллитам обыграл «Филадельфию» (3:2). Нападающие гостей Павел Бучневич и Артемий Панарин отметились результативными передачами, их одноклубник Александр Георгиев отразил 20 бросков по своим воротам. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов также отдал голевой пас.