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10:31 (мск), источник: Sport24

Панарин наказал канадского вратаря и забил победный буллит! Мощный камбэк русской звезды принес победу «Рейнджерс»

С ним «Рейнджерс» не так безнадежны.

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Источник: Reuters

Провал «Рейнджерс» в первый месяц регулярного чемпионата — одно из главных откровений старта сезон. Неудачное выступление самого популярного американского хоккейного клуба, конечно, можно списать на сложный дивизион, его еще называют дивизионом «смерти». Однако в нем же играет «Нью-Джерси» (одна из худших команд прошлого года) и таких проблем не испытывает. «Синерубашечники» в 14 матчах набрали 11 очков и идут на предпоследнем месте.

К счастью для команды Дэвида Куина разрывы в таблице пока не такие большие и после четверти регулярки шансы на плей-офф ни в коем случае не потеряны. Но для этого нужно налаживать игру. С ней у ньюйоркцев огромные проблемы: молодежь совсем потерялась, ведущий защитник Труба выбыл на 4−6 недель из-за травмы, Зибанежад играет очень неудачно. Вся надежда на русских вратарей и Панарина. Артемий из-за небольшого повреждения пропустил две последние встречи, и команда без него проиграла. С «Филадельфией» Хлебушек вышел в первой тройке и был самым активным форвардом на площадке. И это принесло результат.

Правда, для гостей все началось неудачно — они пропустили уже на первой минуте игры. Счет открыл форвард Обе-Кубель. Георгиеву по этой шайбе было сложно предъявить претензии. В первом периоде, несмотря на преимущество 11−6 по броскам в створ «Рейнджерс», хозяева выглядели лучше. С их стороны атаки получались куда опаснее, и русского голкиперу приходилось спасать свою команду. Был шанс забить и у Проворова, который почти не уходил со льда.

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У ньюйоркцев мог отличиться Панарин. Играя «четыре на три» (до этого 30 секунд «пять на три»), «Рейнджерс» провели неплохую атаку, но Артемий попал в крестовину. Команды много выходили в неравных составах, но этот компонент игры у обеих хромает.

Правда, в итоге гости все равно смогли реализовать численное преимущество. За несколько секунд до конца большинства Бучневич здорово бросил, а Блэквелл удачно подставил клюшку. У Павла после этого еще был один классный момент забить — он вырвался к воротам Харта, сумел бросить, но ему мешал это сделать Проворов. За нарушение защитника «Флайерз» был назначен штрафной бросок, однако русский форвард не реализовал его.

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По итогам 40 минут на табло горело 1:1. Игра протекала в спокойном ритме без каких-то ярких атак, зрелищных проходов и мощных силовых приемом. Интереснее стало, когда команда с Манхэттена повела в счете. Харт допустил ошибку, неудачно отбив шайбу на клюшку Панарина, а тот отдал изящный пас на Смита. Голкипер «Филадельфии» не успел переместиться, и защитник забил.

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Хозяева долгое время ничего не могли придумать у ворот Георгиева. Но за две с половиной минуты до конца третьего периода Ален Виньо снял вратаря, и это сработало — Фараби сравнял счет. Игра перетекла в овертайм, по ходу которого Бучневич заработал на себе большинство, и у его одноклубника Панарина было сразу несколько невероятных шансов забить. Однако Харт справился со всеми бросками. По буллитам сильнее оказались «Рейнджерс», а победный исполнил Панарин. Все-таки с ним команда не так безнадежна!

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Филадельфия Флайерз
2:3Б
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
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