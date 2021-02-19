Панарин наказал канадского вратаря и забил победный буллит! Мощный камбэк русской звезды принес победу «Рейнджерс»

Провал «Рейнджерс» в первый месяц регулярного чемпионата — одно из главных откровений старта сезон. Неудачное выступление самого популярного американского хоккейного клуба, конечно, можно списать на сложный дивизион, его еще называют дивизионом «смерти». Однако в нем же играет «Нью-Джерси» (одна из худших команд прошлого года) и таких проблем не испытывает. «Синерубашечники» в 14 матчах набрали 11 очков и идут на предпоследнем месте.

К счастью для команды Дэвида Куина разрывы в таблице пока не такие большие и после четверти регулярки шансы на плей-офф ни в коем случае не потеряны. Но для этого нужно налаживать игру. С ней у ньюйоркцев огромные проблемы: молодежь совсем потерялась, ведущий защитник Труба выбыл на 4−6 недель из-за травмы, Зибанежад играет очень неудачно. Вся надежда на русских вратарей и Панарина. Артемий из-за небольшого повреждения пропустил две последние встречи, и команда без него проиграла. С «Филадельфией» Хлебушек вышел в первой тройке и был самым активным форвардом на площадке. И это принесло результат.

Правда, для гостей все началось неудачно — они пропустили уже на первой минуте игры. Счет открыл форвард Обе-Кубель. Георгиеву по этой шайбе было сложно предъявить претензии. В первом периоде, несмотря на преимущество 11−6 по броскам в створ «Рейнджерс», хозяева выглядели лучше. С их стороны атаки получались куда опаснее, и русского голкиперу приходилось спасать свою команду. Был шанс забить и у Проворова, который почти не уходил со льда.

У ньюйоркцев мог отличиться Панарин. Играя «четыре на три» (до этого 30 секунд «пять на три»), «Рейнджерс» провели неплохую атаку, но Артемий попал в крестовину. Команды много выходили в неравных составах, но этот компонент игры у обеих хромает.

Правда, в итоге гости все равно смогли реализовать численное преимущество. За несколько секунд до конца большинства Бучневич здорово бросил, а Блэквелл удачно подставил клюшку. У Павла после этого еще был один классный момент забить — он вырвался к воротам Харта, сумел бросить, но ему мешал это сделать Проворов. За нарушение защитника «Флайерз» был назначен штрафной бросок, однако русский форвард не реализовал его.

По итогам 40 минут на табло горело 1:1. Игра протекала в спокойном ритме без каких-то ярких атак, зрелищных проходов и мощных силовых приемом. Интереснее стало, когда команда с Манхэттена повела в счете. Харт допустил ошибку, неудачно отбив шайбу на клюшку Панарина, а тот отдал изящный пас на Смита. Голкипер «Филадельфии» не успел переместиться, и защитник забил.