Панарин наказал канадского вратаря и забил победный буллит! Мощный камбэк русской звезды принес победу «Рейнджерс»
С ним «Рейнджерс» не так безнадежны.
С ним «Рейнджерс» не так безнадежны.
Провал «Рейнджерс» в первый месяц регулярного чемпионата — одно из главных откровений старта сезон. Неудачное выступление самого популярного американского хоккейного клуба, конечно, можно списать на сложный дивизион, его еще называют дивизионом «смерти». Однако в нем же играет «Нью-Джерси» (одна из худших команд прошлого года) и таких проблем не испытывает. «Синерубашечники» в 14 матчах набрали 11 очков и идут на предпоследнем месте.
К счастью для команды Дэвида Куина разрывы в таблице пока не такие большие и после четверти регулярки шансы на
Правда, для гостей все началось неудачно — они пропустили уже на первой минуте игры. Счет открыл форвард
У ньюйоркцев мог отличиться Панарин. Играя «четыре на три» (до этого 30 секунд «пять на три»), «Рейнджерс» провели неплохую атаку, но Артемий попал в крестовину. Команды много выходили в неравных составах, но этот компонент игры у обеих хромает.
Правда, в итоге гости все равно смогли реализовать численное преимущество. За несколько секунд до конца большинства Бучневич здорово бросил, а Блэквелл удачно подставил клюшку. У Павла после этого еще был один классный момент забить — он вырвался к воротам Харта, сумел бросить, но ему мешал это сделать Проворов. За нарушение защитника «Флайерз» был назначен штрафной бросок, однако русский форвард не реализовал его.
По итогам 40 минут на табло горело 1:1. Игра протекала в спокойном ритме без
Хозяева долгое время ничего не могли придумать у ворот Георгиева. Но за две с половиной минуты до конца третьего периода Ален Виньо снял вратаря, и это сработало — Фараби сравнял счет. Игра перетекла в овертайм, по ходу которого Бучневич заработал на себе большинство, и у его одноклубника Панарина было сразу несколько невероятных шансов забить. Однако Харт справился со всеми бросками. По буллитам сильнее оказались «Рейнджерс», а победный исполнил Панарин.