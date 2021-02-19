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10:33 (мск), источник: Sport24

«Коламбус» переиграл «Нэшвилл», у Гаврикова и Григоренко по передаче

В ночь на 19 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой «Блю Джекетс» со счетом 3:0.

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В составе «Коламбуса» по голу забили Кэм Аткинсон, Макс Доми и Эрик Робинсон. На счету российских хоккеистов Владислава Гаврикова и Михаила Григоренко по результативной передаче.

Нападающий «Предаторз» Яков Тренин не попал в заявку на игру.

Коламбус Блю Джэкетс
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Нэшвилл Предаторз
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